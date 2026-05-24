La creación de empresas sube casi un 42% en La Rioja en abril, según los registradores

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LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La creación de empresas se ha incrementado un 41,9 por ciento en abril en términos interanuales, hasta las 44, que son once más que hace un año, de acuerdo con el avance mensual de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores.

El aumento en La Rioja es el más elevado de las comunidades autónomas, con solamente el 40,6 por ciento de Asturias cerca, mientras que la media nacional experimentó un descenso de un 1,9 por ciento, según estos datos.

Sin embargo, La Rioja lideró el descenso de las operaciones de ampliación de capital, con un -43,8 por ciento con respecto al mismo mes de 2025 y un total de 9, siete menos. En el conjunto de España, estas operaciones repuntaron un 8,1%.

NACIONAL.

Por su parte, España registró en el mes de abril la creación de 11.656 nuevas empresas, frente a las 11.877 registradas en el mismo mes del año anterior, lo que supone un ligero descenso del 1,9% tras once meses de crecimientos.

Tras el fuerte incremento del 35,9% anotado en mayo de 2025, la creación de empresas continuó ocho meses en tasas positivas más moderadas, con un crecimiento medio del 11,9%. En febrero y marzo de este año, se registran fuertes incrementos del 40,6% y 36,8%, respectivamente, que contrastan con la caída sufrida en abril (-1,9%).