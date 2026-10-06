Cruz Roja acerca a la ciudadanía riojana sus programas para acompañar a las personas mayores

Presentación área de mayores de Cruz Roja en La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en La Rioja ha presentado hoy en la Librería Santos Ochoa (Calvo Sotelo), en Logroño, los programas, recursos y actividades que desarrolla para acompañar a las personas mayores, prevenir situaciones de vulnerabilidad y favorecer un envejecimiento saludable y activo.

La presentación ha servido para acercar a la ciudadanía la labor que desarrolla el Área de Personas Mayores de Cruz Roja y dar a conocer las diferentes posibilidades de apoyo y participación que ofrece la organización.

El envejecimiento de la población plantea nuevos retos sociales. En España, las personas mayores de 65 años representan cerca del 21 por ciento de la población y alrededor del 30 por ciento de ellas supera los 80 años. Además, las proyecciones recogidas por Cruz Roja apuntan a un incremento del 25 por ciento del número de personas mayores de 65 años durante los próximos diez años, aumentando con ello la necesidad de recursos y apoyos que favorezcan el envejecimiento saludable y la autonomía personal.

Entre los programas presentados se encuentra Enrédate, dirigido a personas mayores de 65 años que manifiestan sentirse solas, independientemente de que vivan solas o acompañadas. Su objetivo es paliar la soledad no deseada, el aislamiento social y la brecha digital. A través de este programa se desarrollan actividades para mejorar las habilidades sociales y fomentar la participación, junto con acompañamientos puntuales o semanales por parte de personas voluntarias cuando se considera necesario y seguimiento personalizado mediante nuevas tecnologías.

Un nuevo curso para mantenerse activo y conectado Cruz Roja inicia el nuevo curso manteniendo sus talleres de teatro y expresión oral, acuarela, memoria y estimulación cognitiva. A ellos se suman durante este trimestre actividades de biodanza y gestión emocional, además de un punto semanal para la toma de biomedidas. La programación se complementará con charlas sobre hipertensión y hábitos saludables y prevención de timos y estafas, abiertas tanto a personas usuarias como a la ciudadanía, además de talleres para mejorar las competencias de las personas mayores en el uso de nuevas tecnologías, dispositivos de voz y teléfonos móviles.

La intervención de Cruz Roja va más allá de las actividades grupales. La organización desarrolla también actuaciones para promover el buen trato a las personas mayores, prevenir situaciones de abuso o maltrato y sensibilizar frente al edadismo, además de ofrecer formación para prevenir timos y estafas y favorecer el empoderamiento de las personas mayores.

En el ámbito del envejecimiento saludable, se trabaja especialmente en el control de la hipertensión y la prevención de enfermedades crónicas, mediante información sobre hábitos saludables y adherencia terapéutica y, cuando resulta necesario, el seguimiento de biomedidas como el peso y la tensión.

Cruz Roja cuenta asimismo con atención específica para personas mayores de 65 años con un nivel inicial de deterioro cognitivo, mediante talleres de memoria y materiales de estimulación dirigidos a prevenir y mantener sus funciones cognitivas.

Durante el encuentro en Santos Ochoa, el equipo del Área de Personas Mayores de Cruz Roja en La Rioja ha explicado los diferentes programas y recursos y ha proyectado vídeos sobre el trabajo de la organización. Las personas asistentes han podido además recibir información sobre las actividades y conocer cómo acceder a ellas.

"Queremos que las personas mayores conozcan los recursos que tienen a su alcance y, sobre todo, que sigan participando activamente en su comunidad", ha señalado la responsable de Inclusión Social, Ana Arnáez.

La intervención de Cruz Roja con las personas mayores tiene como objetivo acompañarlas ante situaciones de vulnerabilidad, reforzar su participación activa en la comunidad y facilitar los apoyos necesarios para que puedan continuar desarrollando sus propios proyectos de vida.