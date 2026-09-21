Cruz Roja interviene en 26 asistencias, con un sólo traslado, en el segundo día de San Mateo

Intervención de Cruz Roja - CRUZ ROJA

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos desplegados en las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2026 por parte de Cruz Roja intervinieron ayer, segundo día de fiestas, en 26 asistencias, con tan sólo un traslado.

En su resumen diario a los medios de comunicación, Cruz Roja ha hablado de "normalidad" en todos los actos de ayer, domingo 21 de septiembre.

Hoy Cruz Roja se encuentra en el Pisado de la Uva además de en el Puesto de la Plaza Mercado, el recinto ferial, la feria taurina, el lanzamiento de fuegos artificiales y el concierto en la plaza del Ayuntamiento.