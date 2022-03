Cs advierte que Logroño "sufre las consecuencias negativas" de un alcalde que "actúa de espaldas" a los ciudadanos

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Logroño sufre las consecuencias negativas de un alcalde que actúa de espaldas a las necesidades y demandas de los vecinos". Así lo ha advertido este miércoles el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la ciudad, Ignacio Tricio, quien ha subrayado que "alguien debería recordarle a Pablo Hermoso de Mendoza en qué consiste ser alcalde, porque lleva tres años en el puesto y aún no sabe en qué consiste el cargo porque aún no conoce su significado".

En rueda de prensa, Tricio ha señalado, para empezar, que "lo sucedido el pasado fin de semana es un buen ejemplo cuando la ciudad permaneció sábado y domingo sin operadores de emergencias en el 092 de la Policía Local".

"El alcalde se escuda en un problema de negociación laboral, pero es una excusa de mal pagador porque sabía que el problema existía y no buscó solución alguna; el alcalde debe garantizar la seguridad ciudadana, los vecinos deben ser lo primero", ha afirmado.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos ha citado también las obras de República Argentina, "que se iniciaron este pasado lunes y que se van a prolongar durante seis meses", unos trabajos, ha apuntado, que "se realizan sin el consentimiento de comerciantes y vecinos, contra su opinión y deseo".

Ha resaltado, en este sentido, que tanto el alcalde como el concejal de Desarrollo Urbano, Jaime Caballero, "siguen sin escuchar a los vecinos y comerciantes; interpretaron el teatrillo dos días antes del inicio de las obras convocando a los vecinos a una reunión, cuando ya no se podía cambiar nada".

Y, por eso, ha remarcado que lo sucedido en República Argentina es la muestra del "autoritarismo, la actuación por imposición, la falta de diálogo, y el sectarismo como tónica de la política del equipo de Gobierno de Hermoso de Mendoza".

Ignacio Tricio ha calificado de "prepotente" la forma de desarrollar las acciones del Gobierno municipal por parte de PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano, y ha resaltado negativamente "su falta de respeto a los acuerdos alcanzados en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño".

El portavoz de Ciudadanos ha recordado que el alcalde y su equipo de Gobierno "deben ejecutar los acuerdos que se aprueban en el Pleno Municipal; algo que no sucede, ya que las mociones aprobadas a iniciativa de la oposición y no son del agrado de Hermoso de Mendoza se esconden y no se llevan a cabo".

Tricio ha puesto como ejemplos de actuaciones "realizadas de espaldas y contra las necesidades de los vecinos, y de mociones aprobadas en el Pleno e ignoradas por el alcalde", el colegio y la pasarela de Los Lirios, las jornadas de promoción turística en colaboración con el Centro Riojano de Madrid, los parques Juan Gispert y Gallarza, o las acciones realizadas en el marco del proyecto 'Calles Abiertas'.

Ha señalado que "la falta diálogo es significativa" en puntos de la ciudad como el barrio de Los Lirios, "cuyos vecinos siguen esperando que el alcalde les escuche, ya no sólo por la pasarela, una moción aprobada en el Pleno e incumplida, sino por el colegio, también aprobado en moción e incumplido, el consultorio médico o la farmacia".

Ignacio Tricio ha indicado que el abandono del Casco Antiguo de la ciudad es otra de las inacciones del alcalde de Logroño, y ha lamentado que, por ello, "la gente ya no quiere vivir en nuestro Casco Antiguo de Logroño".

En parecidos términos se ha expresado el portavoz de Ciudadanos respecto a la Plaza del Mercado, sobre la que ha afirmado que "los vecinos solicitaron una reforma integral y presentamos una moción al respecto", propuestas que el equipo de Gobierno "rechazó, para después iniciar unas obras diluidas a la sustitución de unas baldosas".

El concejal de Ciudadanos ha situado el fracaso en la licitación del contrato de mantenimiento de zonas verdes y parques "como una prueba más de la falta de compromiso del alcalde con los vecinos; y cuando le pedimos explicaciones Hermoso de Mendoza y el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, aportan vaguedades y esconden los motivos reales del fracaso en la licitación del contrato".

Ignacio Tricio ha recordado, por último, al alcalde "que le quedan 14 meses para demostrar que el puesto no le queda grande". "Le pedimos que sea responsable y escuche a los vecinos y a los comerciantes de su ciudad, de nuestra ciudad, de la de todos", ha finalizado el portavoz municipal 'naranja'.