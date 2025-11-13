CSIF aboga por "proteger la salud mental y las conductas suicidas en el ámbito laboral" al igual que la salud física

La secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales del CSIF, Encarna Abascal, durante su participación en la jornada 'Intervención y prevención ante conductas suicidas: herramientas para equipos de emergencias, policía y servicios sociales' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales del CSIF, Encarna Abascal, ha abogado por "proteger la salud mental y las conductas suicidas en el ámbito laboral al igual que se protege la salud

física". Todo ello, porque "las cifras hablan y lo que nos dicen es que hay un gran número de personas que se suicidan en España dentro de la edad laboral", y "es importante saber qué profesión tienen, si el trabajo te influye" a la hora de tomar esa decisión.

Abascal ha participado, en la Universidad de La Rioja, en la jornada 'Intervención y prevención ante conductas suicidas: herramientas para equipos de emergencias, policía y servicios sociales', organizada por el CSIF La Rioja.

Ha destacado que "hemos juntado profesionales de servicios de emergencias, policías, servicios sociales, porque al final son profesionales que intervienen a la hora de que un ciudadano, una persona, se quiera suicidar y tienen que tener herramientas para poder conseguir que esa persona al final no se suicide".

Además, ha explicado que "les hemos dado también una formación como trabajadores, es decir, que sepan que tienen riesgos psicosociales, que pueden afectar a su salud mental y que como sindicato, obviamente, lo que queremos es que se proteja su salud mental al igual que su salud física".

La secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales del CSIF ha apuntado que "a pesar de que al final el motivo de suicidio es multicausal, pero nuestro trabajo nos influye mucho ante una situación de estrés y en día a día; y ello puede ser un detonante por un problema de acoso, por un problema de conciliación o por un problema de estrés".

Ante ello, también ha apostado por "comentarlo con los compañeros o con los responsables, fomentando la red de apoyo, y con esto podemos conseguir reducir las cifras de suicidio". En este punto, ha recordado que "en España se suicidan 11 personas al día, y 20 lo intentan, y a veces puede ser por el entorno laboral o por motivos laborales", por lo que "todos somos responsables y podemos conseguir reducir estas cifras asumiendo nuestra responsabilidad, aplicando medidas".

UN PLAN CON DIFERENTES MEDIDAS

Para ello, es importante, ha indicado contar con un plan, que "puede parece como muy general, pero en un plan se pueden incorporar muchas cosas, como medir a través de evaluaciones psicosociales qué es lo que está pasando".

A ello, ha unido la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales del CSIF la formación, por ejemplo "en gestión del tiempo, en cómo desarrollas ciertas tareas, en los programas informáticos que tengas que hacer, también fomentar un liderazgo en condiciones, porque el tener un responsable, un jefe, un supervisor, que sepas liderar un trabajo en equipo en condiciones, eso hace también que el trabajo funcione, que no haya choques, que el trabajo se reparta sin ambigüedad de roles".

Ha apuntado que "al final el apoyo psicológico gratuito está muy bien, la vigilancia de la salud mental también es muy importante, y lo mismo que te hacen una analítica o te hacen una audiometría o te hacen otro tipo de pruebas, sería bueno que te evalúen un parámetro, un cuestionario de cómo te encuentras tú, si te encuentras con ansiedad o no, y un reparto equilibrado también de las cargas, porque al final hemos normalizado el estrés y el estrés es un peligro".

"SUICIDIO, ACCIDENTE DE TRABAJO"

Por otra parte, Abascal ha señalado que "estamos informando a los trabajadores que el suicidio puede considerarse accidente de trabajo si se demuestra el nexo causal; algo que puede conseguir la familia del trabajador, tirando del hilo puede denunciar, para lo que puede pedir

una autopsia psicológica y se puede analizar por médicos forenses, psiquiatras, Policía Nacional, Servicios de Prevención, para determinar si esa persona se ha suicidado por motivo de trabajo".

Con ello, pueden percibir "una serie de indemnizaciones, una serie de prestaciones, que muchas veces no lo sabemos". Por este motivo, ha destacado que "como CSIF queremos que los trabajadores lo sepan, porque -ha insistido- la familia dentro de su dolor sepa que no te van a devolver al familiar, si que puedes pedir algún tipo de indemnización".

También ha reclamado que "en las empresas y en las administraciones se intervenga ante crisis suicida, reforzando a los supervivientes, a las personas que al final sí han elegido vivir y aplicar medidas organizativas para que nuestros trabajadores y trabajadoras no se quieran quitar la vida y cuiden su salud mental, no estén estresados y no haya este nivel de absentismo tan elevado como tenemos hoy en día".

Abascal ha apuntado que en España "hay sentencias reconocidas" por este motivo, si bien "cuesta demostrar el nexo causal, pero si que ha habido trabajadores de distintas comunidades que al final han conseguido demostrar que esa persona debido a un tema laboral, se quitó la vida".

BIENESTAR EMOCIONAL DEL DOCENTE

Por otra parte, Abascal, por la tarde va a intervenir en otra jornada, organizada por la UR y el propio CSIF, denominada 'Bienestar emocional docente', también centrada en la salud mental, en la que "vamos a informar a los docentes de la importancia del cuidado emocional".

Ha recordado que "esta mañana ya hemos hablado del gabinete CSIF Ayuda, también contamos con el servicio CSIF Ayuda Profes, que es un servicio que tenemos de atención a los afiliados, en los que les orientamos, y les ofrecemos recursos o asesoría jurídica".

A los docentes, en la charla "les vamos a explicar también cómo pueden encontrarse mejor en el día a día, porque en las aulas hay muchas agresiones, hay una falta de dignificación del docente, hay una falta de respeto total, una falta de apoyo también institucional hacia el docente y explicarles diferentes recursos".

En la jornada, ha explicado "va a participar también una coach para explicar herramientas de desarrollo personal y de gestión emocional, porque al final es muy importante el aprender a gestionar la vida el día a día, en el trabajo y fuera del trabajo".