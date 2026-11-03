CSIF alerta del "abandono" del Centro Sociosanitario Espíritu Santo 'Manitos' de Calahorra "por Servicios Sociales"

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF critica "la situación de abandono que está sufriendo el Centro Sociosanitario Espíritu Santo 'Manitos', en Calahorra, ante la falta de respuesta de Servicios Sociales a las necesidades de personal y a las diferentes reivindicaciones planteadas por los profesionales del centro".

Actualmente, la plantilla de Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE) cuenta con tres puestos sin cubrir, como consecuencia de los ceses y las tomas de posesión derivados de la última Oferta Pública de Empleo (OPE), afirman desde el sindicato.

A su juicio, esta falta de efectivos "está obligando a las DUE que continúan trabajando en el centro a asumir las funciones y cargas de trabajo correspondientes a las plazas vacantes. Una situación que está provocando una importante sobrecarga laboral, fatiga y pérdida de derechos laborales, al tener que afrontar una actividad asistencial que supera los recursos humanos disponibles".

CSIF advierte de que esta situación "no solo perjudica a los profesionales, sino que también puede repercutir directamente en la calidad de la atención que reciben los usuarios del centro, personas especialmente vulnerables que necesitan cuidados continuados y una atención sociosanitaria adecuada".

Tras agotarse la lista de empleo, se han remitido ofertas para cubrir las vacantes. CSIF solicita que dichas ofertas "se canalicen a través de la Oficina de Empleo de La Rioja Baja, dado que el centro pertenece a esta zona, con el objetivo de facilitar la cobertura de los puestos y agilizar la incorporación de nuevos profesionales".

"Pero el problema del centro va más allá de la falta de enfermeras". CSIF reclama a Servicios Sociales "una respuesta urgente e integral a las necesidades de personal sociosanitario, tanto de DUE como de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), así como a las diferentes peticiones que llevan tiempo trasladando los trabajadores".

Entre estas reivindicaciones se encuentra la necesidad de realizar una valoración exhaustiva del centro, tanto de sus instalaciones como del grado de dependencia y las necesidades reales de los usuarios, para adecuar los recursos humanos y materiales a la atención que verdaderamente requieren.

CSIF considera "inadmisible que un centro de estas características tenga que funcionar con una plantilla insuficiente y que sean sus propios trabajadores quienes tengan que asumir las consecuencias de la falta de planificación y respuesta de la Administración".

"No se puede garantizar una atención sociosanitaria de calidad si no se dota a los centros del personal necesario. Tampoco se puede exigir un esfuerzo constante a unos profesionales que ya están soportando una sobrecarga que no les corresponde".

Con todo ello, CSIF exige a Servicios Sociales "que actúe con la máxima celeridad, cubra las tres plazas vacantes de DUE, atienda las necesidades de personal de DUE y TCAE y dé respuesta a las reivindicaciones planteadas por los trabajadores del Centro Espíritu Santo 'Manitos'".