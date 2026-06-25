CSIF, CCOO y UGT muestran su rechazo "a una posible privatización del servicio municipal de aguas de Haro"

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Haro - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han manifestado su "preocupación y malestar" tras la celebración, el pasado 16 de junio, de una mesa de negociación en la que solicitaron información relativa "a una posible externalización del servicio municipal de aguas de Haro".

Durante dicha reunión, las organizaciones sindicales "plantearon la necesidad de aclarar diversas informaciones sobre un eventual cambio en la gestión de este servicio público esencial". Según lo expuesto en la mesa, la concejala de Personal indicó "haber tenido conocimiento de esta cuestión en el ámbito de la Comisión de Obras, señalando asimismo no disponer de informes técnicos ni documentación que sustenten dicha posibilidad".

Ante esta situación, CSIF, CCOO y UGT han exigido al Ayuntamiento que "proporcione de manera inmediata toda la información necesaria y garantice la participación de los representantes sindicales y del personal afectado en cualquier proceso que pueda implicar cambios en la gestión del servicio".

Asimismo, han solicitado "la convocatoria urgente de una reunión con el concejal responsable de Obras para abordar esta cuestión con la transparencia y el rigor que requiere". Los sindicatos han advertido del "creciente malestar entre la plantilla municipal y nos oponemos a una posible privatización de un servicio esencial para ciudadanía".

Además, han "alertado de los riesgos que, a su juicio, podría conllevar una eventual privatización, como el posible desmantelamiento progresivo del servicio, la precarización de las condiciones laborales y una merma en la calidad del servicio público".

Las organizaciones sindicales han recordado "que se trata de un servicio público que ya venía presentando carencias de personal, falta de previsión e inversión, por lo que consideramos imprescindible reforzar su adecuada prestación y garantizar su sostenibilidad en el tiempo". CSIF, CCOO y UGT han reiterado "su compromiso con la defensa de unos servicios públicos de calidad y anunciamos que continuaremos vigilantes ante cualquier avance en este proceso".