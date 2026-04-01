CSIF consigue que se reconozca el derecho al periodo de descanso de los telefonistas de la centralita del SERIS

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LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha conseguido un "hito muy importante" en los derechos de los trabajadores del servicio de centralita del SERIS, concretamente aquellos que cubren los turnos mas conflictivos, como son las noches, los fines de semana y los festivos.

CSIF había informado a la Administración de "importantes irregularidades en la prestación laboral de los telefonistas de centralita ya que no se estaba respetando el descanso en este servicio, tal y como se indica en el artículo 35 del Acuerdo para el personal del SERIS".

Este artículo indica que la jornada ordinaria de trabajo con carácter general se establece en 35 horas semanales de trabajo efectivo y que siempre que la jornada exceda de seis horas continuas "deberá establecerse un período de descanso de 20 minutos durante la misma".

En el servicio de centralita del SERIS en los turnos indicados, las condiciones de la organización del trabajo "han impedido que los trabajadores puedan realizar estos descanso ya que en la mayoría de las ocasiones es una única persona la que está atendiendo la centralita y no se puede dejar desatendido". Esta situación está provocando "no solo el incumplimiento de los derechos de los trabajadores sino además un grave impacto en su salud, bienestar y productividad".

"Gracias a la denuncia de CSIF, los gestores del SERIS han reconocido esta irregularidad y se ha conseguido que los trabajadores de los turnos indicados de la centralita del SERIS puedan disfrutar de días libres generados por la acumulación de los períodos de descanso que no pueden realizar por las necesidades del servicio", ha concluido el sindicato.