CSIF critica el "abandono" por parte del Ayuntamiento de Arnedo de la Brigada de Obras

Ayuntamiemto de Arnedo - AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha criticado las "peligrosas condiciones en las que están desarrollando su trabajo los empleados públicos pertenecientes a la brigada de obras del Ayuntamiento de Arnedo y el abandono al que están sometidos por parte del Consistorio".

Los operarios desarrollan su trabajo "en condiciones peligrosas, con una preocupante falta de maquinaria y herramientas, así una situación especialmente grave e ilegal como es la ausencia de formación en materia de prevención de riesgos laborales".

El Ayuntamiento "está incumpliendo su obligación legal de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores, exponiéndolos a riesgos innecesarios como en las instalaciones donde se almacena el material de trabajo, que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad exigibles, lo que podría derivar en sanciones por parte de la Inspección de Trabajo". Este hecho supone "un uso irresponsable de los recursos públicos, perjudicando directamente a la ciudadanía de Arnedo".

A todo esto, "se une una práctica inadmisible, que es la del aprovechamiento por parte del Ayuntamiento de formación previa que los trabajadores han adquirido en su trayectoria profesional para la realización de tareas que exceden claramente a las de su categoría profesional, pero sin el reconocimiento retributivo y profesional que debería llevar". El Ayuntamiento "les ha prometido este reconocimiento en reiteradas ocasiones pero nunca llega a materializarse, generando frustración y agravio entre los trabajadores de la brigada de obras".

CSIF exige al Ayuntamiento de Arnedo que "dote inmediatamente a la brigada de la maquinaria, herramientas, medios e instalaciones necesarios para desarrollar sus funciones, que implante de manera urgente planes de formación en prevención de riesgos laborales y que cumpla su palabra y regularice las situaciones de desempeño de las funciones de superior categoría".

"No es de recibo que quienes garantizan el funcionamiento diario de los servicios municipales, trabajen en condiciones precarias mientras el Ayuntamiento mira para otro lado", ha añadido, para concluir exigiendo el sindicato "respeto", así como que "no descarta la adopción de nuevas medidas si la situación no se corrige de manera inmediata".