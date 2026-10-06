CSIF critica "el alarmante abandono del CRMF de Lardero"

Archivo - Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el "alarmante abandono" del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero y exige a la Delegación de Gobierno de La Rioja la toma de las medidas correspondientes "antes de que el centro desaparezca" como ha sucedido en otras provincias.

"El abandono y la situación insostenible del CRMF de Lardero se viene agravando progresivamente en los últimos años".

Destaca que está sin cubrir más de la mitad de la plantilla, faltan TCAE, camareras, gobernantas, ordenanzas, etc

CSIF critica que esta falta de personal "hace que el centro no pueda prestar unos servicios adecuados a usuarios vulnerables. Se produjeron cierres del centro enviando a casa a los usuarios en las fiestas de San Mateo y también hay previsión de que en el Puente del Pilar también cerrarlo".

"No hay personal para servir las comidas y se recurre a los picnic. Es una situación vergonzosa, intolerable e incomprensible ya que esta situación está provocando bajas de usuarios y la inadmisión de nuevos", afirman.

El CRMF es un centro educativo público y gratuito dependiente del IMSERSO y cuyo fin es la capacitación y reconversión profesional de personas adultas que, por accidente, enfermedad, causas congénitas adquiridas tienen una discapacidad física o sensorial.

La plantilla actual de turnos se ve modificada un día si y otro no, al no poder desarrollar los turnos asignados tal y como estaban establecidos. Esta situación lleva a una disminución de la calidad de la atención y al agotamiento del personal, que se ve obligado a incrementar el trabajo por necesidades de servicio, para cubrir ausencias.

La vida de los empleados, consideran, "se ve afectada por la fatiga física y mental, haciéndose imposible la conciliación de la vida familiar, que también se ve altamente resentida. Varios trabajadores han realizado exceso de jornadas que no las podrán disfrutar ni tampoco recibir las retribuciones por esa prestación".

CSIF solicita a la Inspección de Trabajo que actué de manera inmediata ante estas infracciones en materia laboral en este centro tras las denuncias realizadas por este sindicato.

En estos momentos, prosiguen, "la plantilla no tiene información clara, completa y oficial sobre el alcance real de lo que va a pasar con el centro lo que genera una lógica inquietud entre los trabajadores, que desconocen cómo puede afectar esta situación a su puesto de trabajo, a sus condiciones laborales, a sus retribuciones, a sus derechos adquiridos y a sus expectativas profesionales".

CSIF también advierte de la falta de inversión en el centro, desde principio de año, "llegando a situaciones inadmisibles como que el ascensor usado por personas con movilidad reducida lleve desde principio de año estropeado y al comienzo del nuevo curso sigue sin arreglarse".

CSIF exige al IMSERSO y a Delegación de Gobierno de La Rioja "que se garantice la continuidad del servicio público que actualmente presta el CRMF, evitando cualquier interrupción o merma en la atención a las personas usuarias. Hay que tomar mediadas inmediatamente que incluyan la continuidad plena de las prestaciones, protección para los usuarios vulnerables, cobertura de vacantes y respeto íntegro a los derechos laborales de la plantilla".