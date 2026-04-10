CSIF critica las "condiciones insalubres" de la oficina de Fondos Europeos situada en la calle Portales de Logroño - CSIF

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF critica "las peligrosas condiciones en las que están desarrollando su trabajo los empleados públicos pertenecientes en su mayoría a la Oficina de Fondos Europeos, situada en la Calle Portales 46 de Logroño".

Como explican en una nota de prensa, "el problema comenzó hace mas de dos semanas, cuando una fuga en un baño de la segunda planta afectó a los techos, paredes y suelos de esta planta y las inferiores, dejando las instalaciones impracticables para poder trabajar en ellas".

Tras ello hay zonas restringidas "por la mala situación en la que han quedado ya que no cuentan con ventilación y los suelos están afectados por la humedad con placas deformadas e incluso levantada". Los equipos informáticos también están afectados "haciendo imposible poder trabajar en estas condiciones que no cumplen con los requisitos mínimos que indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

El principal problema, aseguran desde CSIF, "se está produciendo en la primera planta donde un grupo de empleados públicos pertenecientes a la Oficina de Fondos Europeos no ha sido reubicado y siguen desarrollando su trabajo con fuertes olores a humedad que provocan dolores de cabeza y náuseas debido a la insalubridad del ambiente".

Han pasado mas de dos semanas "y es de urgente necesidad que el Servicio de Prevención analice las instalaciones y mientras tanto se traslade a una oficina segura a los trabajadores para no seguir poniendo su salud en peligro".

CSIF exige que "se reubiquen con la mayor celeridad a estos trabajadores, ya que es inaceptable que el Gobierno riojano ponga en peligro la salud de sus trabajadores por la falta de eficacia en su gestión una vez mas y ya son infinitas".

CSIF exige a la Dirección General de Función Pública, como máximo responsable de la gestión de los empleados públicos de la CAR, "que tome cartas en el asunto y que deje de maltratar a los empleados públicos riojanos. Ya no es que no mejore en ningún sentido las condiciones laborales sino que debería darle vergüenza tener a trabajadores desarrollando su labor en estas condiciones que ponen en peligro su salud".

"La lentitud con la que esta Administración aborda cualquier circunstancia es desquiciante para todos los que dependen de ella. La falta de información unida a la nula comunicación que existe entre la Administración y los trabajadores afectados hace que se esté poniendo en peligro su salud, que parece no importar a los gestores de la Administración riojana", finalizan.