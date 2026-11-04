CSIF critica "el despropósito y la falta de profesionalidad en las oposiciones de Policía Local de La Rioja"

Archivo - Un policía local de Logroño - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF critica "el cúmulo de irregularidades, errores y deficiencias organizativas que están marcando las oposiciones de Policía Local de La Rioja".

Un proceso que debería garantizar transparencia, igualdad y rigor "se ha convertido en una sucesión de impugnaciones, anulaciones de preguntas, cambios de calificaciones, retrasos e instrucciones incorrectas que están generando una enorme incertidumbre entre los aspirantes", afirman en una nota de prensa.

CSIF considera que ya no se trata de errores puntuales "sino de una preocupante falta de profesionalidad que está deteriorando la confianza en el proceso selectivo y perjudicando directamente a quienes llevan meses preparándose para conseguir una plaza".

En el primer examen, explican desde el sindicato, las reclamaciones de CSIF "permitieron anular preguntas que no estaban contempladas en las bases, otras fuera del temario y algunas con una redacción incorrecta. En una prueba de 100 preguntas, más cinco de reserva que no estaban previstas inicialmente en las bases, se han producido más de diez anulaciones y/o modificaciones".

A ello se suma el cambio de fecha del examen, inicialmente previsto para el 3 de octubre y trasladado al día 31, cuya comunicación se produjo el 2 de octubre, apenas un día antes de la fecha inicialmente establecida.

Además, tras resolver las impugnaciones, el 20 de octubre se publicó una nueva relación de aprobados que modificaba calificaciones, pudiendo cambiar la situación de aprobado a suspenso de algunos aspirantes, o viceversa. Sin embargo, "todavía no se ha facilitado una hoja de respuestas actualizada que permita comprobar con claridad cómo se han aplicado las modificaciones".

"La polémica también llegó con las sospechas de una posible filtración del examen, según la información publicada el pasado 18 de octubre".

CSIF subraya que los opositores se han limitado a estudiar los contenidos establecidos en las propias bases de la convocatoria. "No se puede poner bajo sospecha a quienes cumplen con las reglas mientras quienes organizan el proceso acumulan errores e improvisaciones".

El examen celebrado el 31 de octubre, indican, "volvió a evidenciar estas deficiencias. Las instrucciones entregadas a los aspirantes contenían errores que tuvieron que corregirse durante la prueba, provocando una demora de aproximadamente 30 minutos. Según las incidencias trasladadas al sindicato, también se produjeron diferencias en las facilidades ofrecidas en distintas aulas, que tuvieron que rectificarse tras las quejas de los opositores. Incluso fue necesario corregir las instrucciones utilizando Tipp-Ex sobre las propias hojas del examen".

Para CSIF "resulta inadmisible que no se revisen adecuadamente unas instrucciones antes de una prueba de esta importancia. No se puede exigir rigor y excelencia a los aspirantes y ofrecerles, a cambio, improvisación y falta de organización".

Con todo ello exigen "transparencia y responsabilidades. Detrás de cada opositor hay meses o años de preparación, sacrificios personales y esfuerzo económico. Su futuro profesional no puede depender de los errores de quienes tienen la obligación de organizar y garantizar un proceso selectivo serio".

"Los opositores merecen respeto. La Administración debe dar ejemplo y garantizar un procedimiento transparente, riguroso y en igualdad de condiciones". Finalmente, CSIF continuará "vigilante y defenderá todos los derechos de los aspirantes afectados, porque el acceso al empleo público debe depender del mérito y la capacidad, nunca de la improvisación ni de las deficiencias organizativas".