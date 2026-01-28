CSIF critica "un nuevo insulto" de la consejera de Salud a los residentes y médicos con especialidad

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado lo que considera "un insulto profesional" a los residentes y médicos con especialidad de la sanidad pública riojana.

Hoy miércoles 28 de enero de 2026, se ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja una resolución en la que se convocan 6 plazas fijas en una oferta de empleo público del 2025. CSIF el 3 de abril de 2025 no aprobó la OPE precisamente por incluir en ella las 6 plazas de Técnico/a titulado superior rama sanitaria (médico).

Los técnicos sanitarios (médicos), que no tienen la especialidad, fueron contratados por el Servicio Riojano de Salud durante la pandemia y para labores "administrativas" y en la actualidad siguen contratados en el SERIS pero realizan labores propias de un médico con la especialidad correspondiente.

"Es un insulto profesional, en este caso a los médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y a los residentes de esta y otras especialidades, el que el Gobierno de La Rioja blanquee la actuación profesional de unos técnicos que a día de hoy hacen el trabajo de médicos especialistas sin tener la cualificación profesional correspondiente", ha lamentado el sindicato.

En el SERIS los médicos que atienden a los pacientes deben tener la especialidad correspondiente. Lo mismo da el "especialista" del hospital que el especialista en Medicina en Familiar y Comunitaria, que tras los años de residencia obtiene la capacitación técnica y el título correspondiente.

"Es una insensatez y una temeridad por parte del gobierno de La Rioja proporcionar plazas fijas a unos técnicos sanitarios para atender a los pacientes riojanos y es una gran mentira si dicen que sólo realizarán labores propias de su categoría", han añadido.

A día de hoy hacen guardias en los puntos de atención continuada, atienden los teléfonos del 112 y en un futuro serán los mismos pero con plaza fija los que lo hagan, en este caso con el aval del Gobierno de La Rioja. Es decir, "médicos sin el MIR serán los que atiendan a los riojanos".

CSIF exige a la consejera de Salud y al presidente de La Rioja que "pongan freno a una medida que repercutirá muy negativamente en la profesión médica y en la atención/salud de todos los riojanos. No es de recibo que el Gobierno intente parchear su ineptitud para atraer y mantener médicos en La Rioja con profesionales que no tienen la capacitación necesaria".

Finalmente, han señalado que el sindicato "lleva meses denunciando esta grave situación y hará responsables a los dirigentes de las posibles consecuencias para los ciudadanos".