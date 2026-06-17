CSIF "culpa" a Capellán de parte de los problemas de los profesionales de sanidad riojana y pide que "haga sus deberes"

Archivo - El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, posa para Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) La Rioja han culpabilizado al presidente riojano, Gonzalo Capellán, de parte de los problemas de los profesionales de la sanidad riojana, por lo que le exigen que "haga sus deberes".

"Estamos de acuerdo en que la ministra de Sanidad tiene, en cierto modo, culpa de los problemas de la Sanidad Riojana, como usted critica, pero parte muy importante de los problemas de los profesionales de la Sanidad Riojana, son culpa suya, presidente, y de la Consejería de Sanidad de la CAR que, hasta la fecha, no están haciendo sus deberes ni escuchando a todos sus profesionales de la sanidad", han asegurado.

Ha sido en una carta pública remitida por el sector de Sanidad riojana del sindicato al presidente riojano, en la que le trasladan "su preocupación", al tiempo que le demandan una respuesta institucional sobre la situación de la sanidad.

"CIERTA VERGÜENZA AJENA"

CSIF ha asegurado haber sentido "cierta vergüenza ajena" al escuchar las declaraciones de Capellán en los medios de comunicación sobre la

reforma del Estatuto Marco y con la huelga de Médicos convocada por el Sindicato CESM (Sindicato Médico de La Rioja).

"No nos parece aceptable, ni justo que centre todas las críticas y la responsabilidad en la ministra de Sanidad con respecto a las condiciones laborales y retributivas de los médicos riojanos, cuando usted -en alusión al jefe del Ejecutivo regional- no parece estar ejerciendo su responsabilidad y haciendo sus deberes al respecto, parece que está tirando balones fuera y centrando esto en una guerra partidista en la que no queremos participar".

En este punto, se preguntan si se ha reunido con el colectivo médico si sabe sus reivindicaciones, sin olvidar si se ha leído el nuevo texto del Estatuto Marco que está a fecha de hoy en trámite parlamentario. Con ello, han afirmado que "confiamos en que no, porque en caso contrario, está mintiendo en sus declaraciones".

Desde el CSIF le indican que "desconocen si -Capellán- sabe que la ministra Mónica García lleva alrededor de 2 años negociando con los Sindicatos del ámbito de la Sanidad con representatividad a nivel nacional, la reforma del Estatuto Marco, ley obsoleta desde 2003, habiendo podido constituir un nuevo texto con mejoras importantes, para los Médicos y para el resto de colectivos de la sanidad".

Colectivos a los que le acusan de "olvidarse" como enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, TCAEs, técnicos de Farmacia, celadores, pinches, personal Administrativo y de Gestión, técnicos superiores de Radiología y de Laboratorio, entre otros muchos .

CSIF ha dicho que "entiende" y "defiende" el "malestar y defendemos todas las reivindicaciones de los médicos riojanos, muchos de los cuales han estado presentes en esta negociación en Madrid para el nuevo Estatuto Marco". De éstas se han firmado "las siguientes mejoras" como "la reclasificación de todas las categorías profesionales en niveles europeos, actualizando su situación, en cuanto a responsabilidad y nivel retributivo o las 35 horas semanales".

También la "disminución de las guardias a 17 horas, pudiendo ser de 24 horas sólo de forma voluntaria y con informe favorable de salud laboral", además de la "libranza de la jornada previa y posterior a dichas guardias".

A ello, ha unido que hay un capítulo exclusivo para Médicos dentro del Estatuto Marco, por sus condiciones particulares, así como mejoras de conciliación; reconocimiento de la jubilación anticipada por coeficientes reductores por penosidad; y carrera profesional en todo el Sistema Nacional de Salud.

No obstante, le recuerdan a Capellán que "las condiciones laborales y retributivas de los Médicos riojanos pueden mejorarse y las del resto de profesionales que forman la Sanidad Pública también". "No olvide que es competencia suya y de la Consejería de Salud de La Rioja el sentarse a negociar el precio de la hora de guardia, carrera y desarrollo profesional, equiparación de Técnicos Medios y Superiores a los de Comunidad y otras muchas competencias transferidas que debería conocer perfectamente".

CSIF ha señalado que estuvo presente en un intento de negociación del precio de la hora de guardia de los Médicos hace 2 años, "en la que el único sindicato presente que firmó el acuerdo del ridículo precio de hora de guardia que cobran estos profesionales fue el Sindicato Médico de La Rioja, curiosamente el mismo que está convocando los paros de huelga".

Le ha recordado también, que el 19 de junio de 2023 CSIF convocó una huelga de Médicos de Atención Primaria (AP) por "la escasez estructural de Médicos en La Rioja en la que, entre otras peticiones, solicitábamos: mejora de las retribuciones (hora de guardia) para evitar la fuga de profesionales a otras comunidades y la reducción de las agendas médicas en AP para evitar la sobrecarga laboral".

La Administración Riojana, ha lamentado el sindicato, "les ignoró por completo, cuando todas las reivindicaciones eran competencias autonómicas".

NEGOCIACIÓN PARA TODOS LOS PROFESIONALES

En la misiva a Capellán, el sindicato afirma que cree "en una sanidad pública y de calidad, en la que todas sus categorías profesionales participen (médicos, enfermeros, TCAEs, pinches, celadores, técnicos, personal Administrativo), en definitiva, todos", para a continuación, preguntarle si "hay un solo tema laboral que no se pueda negociar en un Estatuto conjunto para cada una de las categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

CSIF le dice que hay reivindicaciones que "no son laborales y no entendemos cómo el presidente de La Rioja se suma a ellas y se olvida del resto de colectivos". Por ello, se preguntan si sabe las reivindicaciones de las enfermeras y las TCAES, que los técnicos convocan paros y huelgas, o cómo están los pinches en sus puestos de trabajo". El sindicato ha asegurado que "hay asignaturas que no se aprenden en la universidad".

Ha reconocido haber entregado a la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Riojano de Salud (SERIS) "las reivindicaciones económicas concretas que competen a esta CCAA, con respecto a todos los trabajadores del SERIS y estamos en negociaciones al respecto".

La carta a Capellán del CSIF concluye manifestándole que "quedamos a su total disposición y abiertos al diálogo".