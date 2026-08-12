Archivo - Gafas certificadas de protección para el eclipse - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

CSIF desmiente al Ejecutivo riojano en lo que ha llamado "refuerzo de Oftalmología por el eclipse". Profesionales del servicio de Oftalmología del Hospital San Pedro de Logroño han asegurado a CSIF que "lo único que se ha hecho en estos días es poner un residente de presencia física de jueves a domingo, pero no han reforzado nada más. Simplemente hay un residente de presencia y un adjunto localizado en su casa como sucede muchos días del mes cuando no hay eclipse".

Con esta información, los profesionales sanitarios desmienten al Gobierno de La Rioja y desde CSIF se pide "respeto" por parte del ejecutivo tanto a la población como al personal sanitario y que "deje de contar medias verdades para intentar dar una imagen de refuerzo de la sanidad riojana". La situación, preven los oftalmólogos, "va a ser de colapso y no se ha reforzado nada", ha concluido el sindicato.