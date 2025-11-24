CSIF dice que el 20% de las personas de la administración conoce a una compañera víctima de violencia de género

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de que el 20 por ciento de las personas que trabajan en la Administración General del Estado conoce en su entorno laboral al menos a una mujer víctima de violencia de género. Los datos, extraídos de una encuesta aleatoria realizada a 1.000 personas en distintos sectores de AGE, revelan una realidad que pone de manifiesto "un flanco desatendido en la principal empresa del país".

Estos resultados "deben ser un punto de inflexión para elaborar estudios más complejos que sirvan como referente en la lucha contra esta lacra social y laboral", ha señalado el sindicato. De este dato se puede extraer que "hay centenares de mujeres funcionarias y trabajadoras laborales en esta administración estaría viviendo una situación de violencia de género en silencio".

CSIF, que conmemora la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, considera que la Administración, "no puede mirar para otro lado y debe tomar medidas urgentes, concretas y estructurales para atajar un problema que afecta directamente a nuestros centros de trabajo, así como a la salud y conciliación de miles de empleados y empleadas públicos".

El sindicato insiste en "la necesidad de crear la figura del delegado/a sindical especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género como herramienta de prevención y gestión de la violencia machista, tanto en el ámbito público como en el privado. Este delegado estará formado para detectar casos, canalizar problemas y ofrecer ayuda y seguimiento a las empleadas afectadas". Además, han exigido "una dotación adecuada de personal especializado en los juzgados especializados en violencia de género para garantizar una tramitación ágil y efectiva de los procedimientos, evitando que las víctimas queden desprotegidas".

La encuesta revela que más del 80 por ciento de los empleados públicos de AGE "desconoce en detalle o no tiene constancia de que exista un protocolo de actuación en su trabajo o de movilidad para víctimas de violencia de género". Esta cifra "evidencia el déficit de formación, difusión y aplicación real de las medidas ya existentes, incluidas las del IV Plan de Igualdad acordado con CSIF".

En este sentido y tal como consideran el 89 por ciento de las personas encuestadas, la Administración "debe reforzar la formación del personal para detectar y actuar ante posibles situaciones de violencia machista y poner freno así a este vacío existente en el ámbito laboral".

Es evidente que "hay carencias profundas en la Administración cuando solo el 18 por ciento de las personas encuestadas considera que son suficientes las medidas actuales de protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral". "Son necesarios protocolos y medidas más específicas para proteger y acompañar a las trabajadoras víctimas de violencia de género en el centro de trabajo, como la movilidad, reserva de puesto, flexibilidad o apoyo psicológico, como así afirman el 66 por ciento de las personas consultadas", ha manifestado el sindicato.

Otro de los problemas que afectan a la mujer en el ámbito laboral es la brecha de género en las administraciones públicas, con las mujeres con un salario un 10 por ciento menor que los hombres, como ha alertado CSIF. Por ello, nuestra organización sindical "acordó en el Plan de Igualdad que Función Pública audite los salarios para eliminar diferencias entre hombres y mujeres".

Su estudio recoge que el 47 por ciento de las mujeres consideran que ser mujer les perjudica en su trabajo y promoción profesional, mientras que el 34 por ciento afirma lo contrario y el 19 por ciento de las respuestas son de hombres.

Por ello, han señalado medidas concretas para prevenir, proteger y reparar y denunciamos una realidad que persiste y que exige una respuesta contundente y coordinada de toda la sociedad. "La violencia de género va más allá de un problema individual o familiar, es un problema estructural de la sociedad, como también coinciden el 85 por ciento de los encuestados", ha señalado el sindicato.

NEGOCIACIÓN CON FUNCIÓN PÚBLICA

En el marco de la negociación colectiva iniciada recientemente con el Ministerio de Función Pública, CSIF está negociando medidas que afectan a la igualdad y no discriminación: publicar los planes de igualdad y los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, registro de planes de igualdad; impulsar medidas para garantizar la igualdad y corregir la brecha de género e implantar protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y frente a cualquier vulneración de la libertad sexual.

En este sentido, CSIF "reclama incluir en el texto de forma específica la protección en el ámbito laboral a víctimas de violencia de género con la introducción de la figura del delegado/a especializado y la recuperación de las víctimas de violencia (no solo confidencialidad y protección)". Además, han dicho que "apoyan firmemente el impulso de medidas para garantizar entornos laborales inclusivos y seguros para las personas LGTBI+".

La violencia de género en España constituye una realidad inapelable, como lo demuestran las 38 mujeres y 3 menores que han sido asesinados en lo que va de año (datos a 23 de noviembre de 2025). "Este dato dramático evidencia la necesidad de un mayor compromiso de toda la sociedad, instituciones, partidos políticos y administraciones en esta lucha, reforzar la política de 'tolerancia cero' contra cualquier tipo de agresión", ha concluido.