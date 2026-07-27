CSIF exige a la consejera de Salud "que escuche a los especialistas en oftalmología del SERIS"

LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF exige a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y a los gestores del SERIS "que escuchen de una vez por todas a los especialistas del Hospital Universitario San Pedro y del Hospital de Calahorra para mejorar la organización asistencial y las listas de espera".

En este caso, CSIF ha escuchado las reivindicaciones en primera persona de los especialistas en Oftalmología del SERIS "ya que son ellos, los que conocen los verdaderos problemas y los que proponen las soluciones mas eficientes para resolverlos, pero tristemente, las autoridades sanitarias intentan poner parches que no solucionan los problemas reales".

Los especialistas en Oftalmología de La Rioja, adscritos al Hospital Universitario San Pedro (Logroño) y al Hospital de Calahorra, muestran su disposición inmediata para reforzar la atención oftalmológica y reducir de forma efectiva las listas de espera de consultas y cirugías.

Los problemas fundamentales a los que se enfrenta este servicio son:

Plantilla suficiente: el reto no es de número, sino de organización.

En la actualidad, el servicio cuenta con 36 médicos especialistas en Oftalmología, de los cuales 7 son médicos internos residentes (MIR). Para el número de habitantes de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se considera que esta dotación es suficiente para garantizar una atención equitativa a la población, siempre que se organicen y optimicen adecuadamente los recursos.

En los últimos años se han incrementado las contrataciones, pero este aumento "no se ha traducido en una mejora de las listas de espera de consulta ni de cirugía. Se entiende que la solución no pasa por incrementar el número de profesionales, sino por organizar de forma eficiente los recursos humanos disponibles".

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LISTAS DE ESPERA

Consultas supera actualmente los 12 meses y quirúrgica alcanza hasta los 10 meses. Estas demoras "impactan directamente en patologías oculares que pueden causar pérdida visual irreversible si no se tratan a tiempo".

La propuesta inmediata que los Oftalmólogos trasladan a CSIF es más actividad extraordinaria y mejor distribuida:

Actividad extraordinaria quirúrgica: hoy se realiza de lunes a jueves. Proponen ampliarla a los viernes por la tarde y fines de semana, como ya sucede en otras especialidades quirúrgicas del propio Servicio Riojano de Salud.

Actividad extraordinaria de consultas: actualmente se limita de lunes a miércoles por la tarde. El año pasado se realizaba de lunes a jueves. Solicitan recuperar y ampliar la actividad extraordinaria de consultas de lunes a viernes (y, si es necesario, fines de semana).

Disponibilidad profesional: el colectivo de oftalmólogos y oftalmólogas del Hospital Universitario San Pedro y del Hospital de Calahorra se ofrecen a trabajar de lunes a domingo, en horario de tarde y fines de semana, para reducir de forma acelerada las demoras en consulta y quirófano

ORGANIZACIÓN ESTABLE DE LOS EQUIPOS Y EQUIDAD TERRITORIAL

Parte de la actividad asistencial del Hospital Universitario San Pedro se ha visto condicionada por el desplazamiento continuado de especialistas al Hospital de Calahorra.

"Como consecuencia, especialistas que habitualmente desarrollan su actividad asistencial en Logroño han tenido que desplazarse de forma continuada al Hospital de Calahorra, reduciendo el tiempo disponible para atender a los pacientes de su área de referencia y contribuyendo al incremento de las listas de espera", afirman desde CSIF.

Esta situación "puede corregirse mediante una organización más eficiente de los recursos humanos. Los profesionales incorporados recientemente deberían desarrollar de forma estable su actividad asistencial, tanto ordinaria como extraordinaria, en el Hospital de Calahorra, mientras que los especialistas del HUSP deberían desarrollar de forma estable su actividad asistencial en Logroño".

De este modo, ambas áreas sanitarias contarían con equipos estables, mejoraría la continuidad asistencial, se evitarían desplazamientos innecesarios tanto de profesionales como de pacientes y se favorecería una reducción más rápida de las listas de espera.

Los especialistas proponen que tanto la actividad ordinaria como la extraordinaria se desarrollen en cada área de salud por los equipos de su propio hospital, para ganar eficiencia y garantizar la equidad territorial:

El personal del San Pedro reforzará en Logroño y el personal del Hospital de Calahorra en Calahorra. Esto permite reducir las listas de espera en ambas zonas, evitando desplazamientos innecesarios y aprovechando al máximo los quirófanos, las consultas, los equipos y las agendas de cada hospital, garantizando además la igualdad de acceso para toda la población riojana.

CSIF junto a los especialistas en oftalmología del SERIS hacen un llamamiento a la Administración y solicitan a la Consejería de Salud y al SERIS las siguientes propuestas:

Autorización de forma inmediata la ampliación de la actividad extraordinaria en consultas y quirófanos a viernes por la tarde y fines de semana.

Reorganización de la asignación de profesionales para que cada equipo desarrolle de forma estable su actividad asistencial en su hospital de referencia, garantizando una distribución eficiente de los recursos y evitando desplazamientos innecesarios.

Objetivos medibles de reducción de las listas de espera, tanto en consultas como en cirugía, con un seguimiento público y periódico

CSIF apoya a los especialistas en Oftalmología de La Rioja que reiteran "la voluntad de colaboración leal con la Administración para implementar, desde este mismo momento, estas medidas organizativas y de ampliación de actividad".

Con una plantilla adecuada y comprometida, están convencidos de que la ampliación de la actividad extraordinaria y una mejor organización de los recursos, permitirán ofrecer a la ciudadanía una atención oftalmológica más ágil, eficiente y equitativa, reduciendo las listas de espera sin necesidad de desplazar de forma continuada a profesionales entre hospitales.