CSIF exige a la consejera de Sanidad que deje de vender "una falsa cobertura de la sanidad en verano del 100%"

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha exigido este jueves "a la consejera de Sanidad y a los responsables del SERIS que dejen de engañar a la ciudadanía vendiendo una falsa cobertura sanitaria del 100% durante la época de verano".

Sin ir mas lejos, el sindicato señala que "el lunes pasado daban a conocer el plan del SERIS para el verano en el que se vanagloriaban de cubrir al 100% los servicios sanitarios, mientras ese mismo día, las urgencias del Hospital San Pedo estaban mas que saturadas".

"El servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Logroño, lleva días sufriendo una saturación que no por habitual puede seguir consintiéndose", aseguran desde CSIF, que dice que "los datos de hoy jueves a las 12 horas son verdaderamente alarmantes".

Cita, en concreto, "en boxes, 13 pacientes (de 15 huecos); observaciónm completa; camas 3 (toriles), completo con 8 pacientes; pH (prehospitalizacion), completo; la Unidad de corta estancia (UCE), completa, con 5 habitaciones dobladas".

Y añade que "hay 29 pacientes en urgencias en espera de ingreso, de los cuales 19 no tienen ni cama asignada, y el pico se dio ayer a las 15 horas con 43 pacientes a la espera de ingreso, mientras que medio control de la planta 3B está cerrado todo el verano".

Consideran por ello que "los problemas de personal son acuciantes y por ejemplo la lista de empleo de TCAE está agotada y en servicios como hemodiálisis y centros de salud de La Rioja Baja no pueden cubrir las plazas de esta categoría profesional, pero al Gobierno de La Rioja, parece ser que esto no les es de vital importancia y sólo muestran interés por las huelgas y protestas de los médicos".

CSIF exige "al Gobierno de La Rioja que deje de vender humo y una imagen fantasiosa de la situación de la sanidad riojana en este verano y se ponga manos a la obra para cubrir las plazas vacantes de todas las categorías profesionales, un buen comienzo es el conocer y aceptar la realidad y comenzar a tratar a los profesionales con respeto y con buenas condiciones económicas y laborales".