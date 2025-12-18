CSIF exige a la Consejería de Salud vigilantes de seguridad en todos los centros sanitarios

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este jueves "de manera inmediata a la Consejería de Sanidad y por ende al Gobierno de La Rioja que se doten a todos los centros sanitarios de personal de seguridad".

En una nota, el sindicato indica que "es intolerable que los profesionales riojanos no puedan desarrollar su trabajo diario en condiciones seguras".

"Ayer -señalan- fue la enésima vez que ocurre una agresión en las urgencias del Hospital San Pedro en algo que triste y peligrosamente se está volviendo cotidiano Esta vez han sido nada mas y nada menos que 16 trabajadores los que han sido agredidos en el turno de mañana de las urgencias del Hospital San Pedro".

CSIF lamenta "profundamente que estas situaciones en las que los trabajadores son insultados, menospresciados y en los casos mas graves agredidos físicamente, se repitan todos los días, sobretodo en los servicios de urgencias como el del Hospital San Pedro, CARPA, urgencias de Atención Primaria o Psiquiatría".

El sindicato indica que "lleva años denunciando estas situaciones intolerables y se han solicitado en innumerables ocasiones las Direcciones y Gerencias del SERIS que se aumente el número de vigilantes de seguridad".

"Es intolerable que haya un único vigilante de seguridad que cada día trabaja en un centro distinto. ¿Cómo puede sentirse seguro el personal que trabaja en un centro de salud si ese día al único vigilante de seguridad que hay para varios centros le toca trabajar en otro?", se preguntan.

Y añaden que "es una vergüenza que en estas condiciones se consideren espacios laborales seguros y que los profesionales, a parte de desarrollar su trabajo con miedo y en tensión tengan que soportar que se les engañe de estas maneras, siendo un riesgo psicosocial que afecta al bienestar de los trabajadores".

Recuerdan que "el pasado 25 de abril CSIF ya denunció la necesidad de un incremento urgente del número de vigilantes de seguridad y que sean reforzadas las plantillas en todas las categorías, siendo el Servicio de urgencias del Hospital San Pedro y el CARPA unos de los que mas padecen este deficit y donde mas agresiones se producen, al ser la puerta de entrada y la primera toma de contacto con los pacientes y familiares".

Por eso, consideran que "es de urgente necesidad reforzar la seguridad en estos centros y desde CSIF también hemos propuesto a la Administración que ponga en marcha la iniciativa que CSIF está llevando a cabo de eliminar los datos pesonales de los uniformes de trabajo para evitar las agresiones fuera del trabajo que también están ocurriendo cada vez mas".

CSIF solicita a las Administraciones "que de una vez por todas cree entornos laborales seguros donde los profesionales puedan desarrollar su labor con tranquilidad y sin sentir miedo". Por otro lado, desde CSIF se ofrece "ayuda y se pide "a los trabajadores que denuncien cada una de las agresiones que sufran para que quede constancia de ello, se pongan solución y no quede en el olvido y ocurra una desgracia".