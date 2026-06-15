CSIF exige a Educación que subsane las incidencias detectadas y no añada mas incertidumbre a los opositores de maestros

LOGROÑO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF exige a la Consejería de Educación la subsanación "inmediata" de las incidencias y desajustes organizativos que están afectando a los aspirantes a las oposiciones del Cuerpo de Maestros de este próximo sábado 20 de junio. "Es necesario que la Administración actúe con la máxima transparencia para reducir la incertidumbre y el estrés que las oposiciones generan de por sí".

CSIF critica que se han producido llamativas modificaciones en la especialidad de Pedagogía Terapéutica (PT), ya que se ha alterado el orden habitual de las pruebas, realizando el supuesto práctico en el primer ejercicio, por delante del tema escrito, como se realiza en el resto de especialidades.

Otro de los "desajustes organizativos" y por el que CSIF exige una aclaración urgente "son los horarios publicados para las citaciones de la especialidad de Audición y Lenguaje (AL), ya que la publicación actual resulta confusa y genera inseguridad entre los maestros inscritos".

CSIF también lamenta "la falta de previsión temporal al publicarse el baremo definitivo de méritos justo antes del periodo festivo por el Día de La Rioja y San Bernabé".

Al coincidir con días no lectivos y de cierre administrativo, "los interinos se han visto imposibilitados para contactar con la Consejería y resolver las dudas o incidencias surgidas durante esa semana". CSIF ha constatado que se están desestimando méritos que la propia Administración ya había validado como correctos en convocatorias anteriores, lo que requiere una revisión detallada para evitar perjuicios a los profesionales.

Por otro lado, la publicación de la habilitación para las listas de interinos "acumula un retraso de casi dos meses sobre el calendario previsto. Esta demora mantiene en vilo a un gran número de maestros que, a pocos días del examen, todavía desconocen cuál será su situación y disponibilidad de cara a las contrataciones del próximo curso escolar".

Por todo ello, CSIF exige "de manera inmediata" a la Consejería de Educación "que deje de generar mas nerviosismo e incertidumbre en los opositores y que solucione estos asuntos de manera prioritaria en los días que restan hasta el sábado 20 de junio". El sindicato avisa de que "se mantendrá vigilante durante este proceso selectivo para garantizar los derechos de todos los opositores riojanos".