CSIF gana las elecciones sindicales en el Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen de Calahorra

Hospital Virgen del Carmen de Calahorra - VIAMED

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha ganado las elecciones sindicales en el Hospital Nuestra Señora Virgen del Camen de Calahorra, obteniendo 3 de los 5 delegados que se elegían para representar a los trabajadores.

En el proceso electoral llevado a cabo el pasado 18 de marzo, CSIF ha obtenido el 60 por ciento de los delegados a elegir en este centro que cuenta con 79 trabajadores y que pertenece al grupo empresarial Viamed que cuenta con otros centros asistenciales en La Rioja.

Así CSIF ha obtenido 3 de los 5 delegados sindicales y las otras organizaciones sindicales que se han presentado a las elecciones, UGT y CCOO han obtenido 1 delegado cada una de ellas.

Estos resultados "vienen a refrendar el apoyo de los trabajadores que han reconocido el gran esfuerzo y la profesionalidad de CSIF en la negociación durante la pasada huelga y los acuerdos alcanzados que han mejorado de manera muy considerable las condiciones laborales de los trabajadores de los centros sociosanitarios de La Rioja", ha destacado el sindicato.

CSIF pone a disposición de los trabajadores del Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen sus servicios y "seguirá apoyándoles y trabajando por seguir mejorando sus condiciones laborales desde el respeto, la profesionalidad y la escucha activa de sus reivindicaciones".