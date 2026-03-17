CSIF gana por mayoría absoluta las elecciones sindicales en la residencia de personas mayores 'Acacias' de Logroño

CSIF gana por mayoría absoluta las elecciones sindicales en la residencia de personas mayores 'Acacias' de Logroño
CSIF gana por mayoría absoluta las elecciones sindicales en la residencia de personas mayores 'Acacias' de Logroño - CSIF
Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 17 marzo 2026 19:37
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LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha ganado las elecciones sindicales en la residencia de personas mayores 'Acacias' de Logroño, obteniendo 4 de los 5 delegados que se elegían para representar a los trabajadores.

En el proceso electoral llevado a cabo a lo largo del día de hoy, CSIF ha obtenido el 100% de los delegados a elegir en el colegio de técnicos y el 80% de los delegados en el colegio de especialistas. Asi CSIF ha obtenido 4 de los 5 delegados sindicales en la residencia.

Estos resultados "vienen a refrendar el apoyo de los trabajadores que han reconocido el gran esfuerzo y la profesionalidad de CSIF en la negociación durante la pasada huelga y los acuerdos alcanzados que han mejorado de manera muy considerable las condiciones laborales de los trabajadores de las residencias de personas mayores de La Rioja".

CSIF pone a disposición de los trabajadores de la residencia sus servicios "y seguirá apoyándoles y trabajando por seguir mejorando sus condiciones laborales".

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