CSIF gana por mayoría absoluta las elecciones sindicales en la residencia de personas mayores 'Acacias' de Logroño - CSIF

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha ganado las elecciones sindicales en la residencia de personas mayores 'Acacias' de Logroño, obteniendo 4 de los 5 delegados que se elegían para representar a los trabajadores.

En el proceso electoral llevado a cabo a lo largo del día de hoy, CSIF ha obtenido el 100% de los delegados a elegir en el colegio de técnicos y el 80% de los delegados en el colegio de especialistas. Asi CSIF ha obtenido 4 de los 5 delegados sindicales en la residencia.

Estos resultados "vienen a refrendar el apoyo de los trabajadores que han reconocido el gran esfuerzo y la profesionalidad de CSIF en la negociación durante la pasada huelga y los acuerdos alcanzados que han mejorado de manera muy considerable las condiciones laborales de los trabajadores de las residencias de personas mayores de La Rioja".

CSIF pone a disposición de los trabajadores de la residencia sus servicios "y seguirá apoyándoles y trabajando por seguir mejorando sus condiciones laborales".