CSIF solicita al Gobierno de La Rioja que el CEE Marqués de Vallejo sea calificado como "centro de difícil desempeño"

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto este viernes a solicitar al Gobierno de La Rioja, "como lo ha hecho ya en más ocasiones en las mesas de negociación", que el Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo sea calificado como "centro de difícil desempeño".

Como dice la central sindical en una nota, "en todas las comunidades autónomas de España, centros con las características del Marqués de Vallejo son tipificados así, lo que implicaría tener unas herramientas más adecuadas para gestionar las situaciones, en algunos casos de naturaleza agresiva, que se producen en el día a día en el trato con los usuarios".

En las últimas semanas, recuerdan, "este centro ha sido noticia por la vergonzosa situación de las instalaciones, en las que se llegan a caer paredes que ponen en peligro tanto a los usuarios como a los trabajadores, pero a parte de la escandalosa situación estructural, los recursos humanos de este centro llevan años desarrollando su labor en condiciones de peligro".

"Son habituales las bajas de los trabajadores del centro, como así es conocido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de La Rioja, la Consejería de Educación, la Dirección General de Función Pública y la Mutua de Accidentes de Trabajo donde son tratados, tanto de naturaleza física como psicológica", inciden.

Recalcan además desde el sindicato que "en este centro donde se atiende a alumnos hasta los 21 años, se dan situaciones muy complejas con crisis de conductas, agresiones físicas y verbales".

Por ello, CSIF considera "imprescindible que haya trabajadores suficientes y que se les dote de la formación específica por la que adquieran herramientas que les permitan solventar estas situaciones de manera efectiva y en la que se tenga el máximo cuidado y respeto tanto con los alumnos como con las trabajadores".

Así, exige "al Gobierno de La Rioja que califique de manera urgente el CEE Marqués de Vallejo como "centro de difícil desempeño"; a la Consejería de Educación que dote del personal docente necesario y que este personal tenga un complemento específico por peligrosidad del puesto para que los alumnos sean atendidos adecuadamente de acuerdo a sus necesidades; y a la Dirección General de Función Pública, que urgentemente cubra las plazas de personal no docente como las Ayudantes Técnicos de Educación o los fisioterapeutas, de los cuales actualmente hay tres de baja".

Afirman que "esta Dirección General es conocedora de primera mano del grave entorno laboral que se está viviendo en el Marqués de Vallejo y lleva meses por no decir años, haciendo oidos sordos y tirando de la cuerda hasta que un dia ocurra una desgracia y entonces se tengan que lamentar".

"Es de urgente necesidad que haya personal cualificado que evite las agresiones que sufren los trabajadores del centro. Una posible solución sería contar con profesionales de seguridad en el centro, que ayuden a crear un entorno laboral seguro y tranquilo en el que los trabajadores puedan desarrollar sus funciones sin poner en peligro su salud y que los usuarios reciban la atención necesaria", concluyen desde CSIF.