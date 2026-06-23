CSIF ve "graves incumplimientos" del convenio en Clariane Servicios, encargada de la residencia Seniors La Estrella

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF exige a los reponsables de la empresa Clariane Servicios, S.L, encargada de los servicios de lavandería y limpieza en la residencia 'Seniors La Estrella' de Logroño, "que respeten y cumplan las condiciones laborales del Convenio Colectivo que les es de aplicación, en este caso, más aún cuando es un Centro Especial de Empleo".

Los trabajadores de esta empresa han manifestado "su preocupación por las constantes vulneraciones de las condiciones laborales así como de los acuerdos obtenidos con la empresa anterior a la subrogación a la actual Clariane Servicios, S.L. Había mejoras en tiempos, jornadas de trabajo, horarios, puestos y funciones que no se están respetando".

Entre las condiciones laborales "que no están siendo respetadas se encuentran cuestiones tan básicas como que no hay responsables de Clariane Servicios, S.L en el centro y son los de otra empresa los que dan las órdenes".

Desde CSIF aseguran también que "no se está reconociendo el plus de antigüedad a la los trabajadores, faltan los cuadrantes de trabajo, no se cubren las bajas médicas, órdenes de trabajo que no cumplen las normas de lo establecido en los contratos de trabajo firmados o custodia de documentación de la empresa Clariane Servicios, S.L por otra empresa que gestiona otras áreas de la residencia Seniors La Estrella".

Esta situación está afectando "física y psicológicamente a la plantilla que se esfuerza en dar el servicio a los residentes con la mayor calidad que las citadas circunstancias les permite".

CSIF exige a la dirección de Clariane Servicios, S.L. "que cumpla de manera inmediata con las obligaciones establecidas en el Convenio Colectivo y se abra al diálogo con los trabajadores para resolver las incidencias existentes. Si no hay respuesta positiva, los trabajadores no descartan emprender acciones legales que respeten sus derechos laborales".

CSIF quiere dejar claro que los trabajadores de la empresa Clariane Servicios "tienen un claro compromiso con el bienestar de los usuarios atendidos en el centro y que la calidad del servicio que prestan no sufrirá ninguna merma. No son ellos los responsables de la mala gestión laboral de los responsables de Clariane Servicios, S.L.".