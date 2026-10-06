La cuarta edición de Convergencia elige el Valle del Cárdenas para analizar cómo el patrimonio puede ser palanca social

La cuarta edición incluye una ruta por La Cueva del Santo - CONVERGENCIAS

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de Convergencia se desarrollará, entre el 16 y el 18 de octubre, en el Valle del Cárdenas para analizar cómo el patrimonio puede funcionar como palanca de desarrollo social compartiendo experiencias de entidades como PANAL.

El director de Convergencias, Pablo Bernáldez, ha presentado en rueda de prensa el evento junto a la coordinadora de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez, y Mariola Andonegui, técnica de patrimonio de la Fundación San Millán de la Cogolla.

Convergencias, ha explicado, es una invitación a la ciudadanía a poner en valor su patrimonio cultural. Un encuentro para compartir experiencias y aprendizajes en torno a la cultura contemporánea en el mundo rural.

San Millán de la Cogolla, Berceo y Lugar del Río acogerán tres días de experiencias, debate, cine, visitas y recorridos con proyectos de La Rioja y Chile para abordar la relación entre patrimonio cultural, participación comunitaria y desarrollo social.

Y es que la edición de 2026 de Convergencias quiere poner el foco en aquellas iniciativas inspiradas en los principios del Convenio de Faro, que permiten impulsar el patrimonio cultural como motor de desarrollo social y participación comunitaria.

Comenzará el viernes, 16 de octubre, en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, con una visita guiada a AutorIA. La jornada del sábado se repartirá entre San Millán de la Cogolla y Berceo.

El programa incluye 'Custodias: mujeres que relatan su paisaje cultural', de la Fundación Territorios Patrimoniales de Chile, un proyecto que acerca el patrimonio material e inmaterial de los territorios rurales chilenos a través de los relatos de mujeres que habitan y protegen sus paisajes culturales.

También se proyectará un audiovisual sobre World Volunteers Heritage (WVH), programa internacional que implica a jóvenes y organizaciones juveniles en la conservación y promoción del Patrimonio Mundial.

El domingo, 18 de octubre, Convergencias dedicará la jornada a conocer sobre el terreno distintos ejemplos del patrimonio del Valle del Cárdenas.

La programación comenzará con una visita a la Ferrería 'El Infierno', antiguo alto horno de mediados del siglo XIX vinculado a la extracción de mineral de hierro en la Sierra de San Lorenzo y recuperado en 2026 como patrimonio industrial; e incluirá el paseo guiado 'La Cueva del Santo: recorrido por un paisaje cultural'.

Desde La Rioja, Mariola Andonegui y Adolfo Falces presentarán Emilianensis, el programa de educación patrimonial de la Fundación San Millán de la Cogolla. Y Fabiola Pérez presentará el trabajo de la Asociación PANAL de Nalda.