Cuatro personas quedan atrapadas en un vehículo en el aparcamiento de las piscinas de Lardero- GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas quedaron atrapadas, este viernes, en un vehículo en el aparcamiento de las piscinas de Lardero. Lo que parecía un día perfecto de piscina terminó con un pequeño susto para una familia en el aparcamiento de las piscinas municipales de Lardero.

La conductora se encontraba colocando diversos objetos en el maletero cuando, sin darse cuenta, las llaves del vehículo cayeron en su interior. Al cerrar el portón, el automóvil quedó bloqueado. Fue entonces cuando comprobó que no tenía las llaves y que no podía abrir el vehículo, en cuyo interior permanecían sus tres hijos y otro familiar mayor de edad.

La mujer alertó rápidamente de lo ocurrido. En ese momento, el vehículo se encontraba cerrado y, tras permanecer expuesto al sol, el habitáculo había alcanzado una temperatura elevada. Los menores, además, presentaban un evidente estado de nerviosismo.

La Guardia Civil acudió al lugar y realizó una primera apertura de emergencia en una de las ventanillas para favorecer la ventilación del habitáculo y mantener el contacto con los ocupantes.

Poco después llegaron los Bomberos y los servicios sanitarios. Tras ampliar el acceso al interior y asegurar los cristales, los efectivos lograron sacar del vehículo a las cuatro personas, que fueron atendidas por los servicios sanitarios.

Las llaves aparecieron finalmente debajo de varios objetos del maletero. Con la ayuda de una herramienta y actuando desde el interior del vehículo, los Bomberos lograron engancharlas y recuperarlas, poniendo así punto final a la situación. En la actuación participó la Policía Local de Lardero.