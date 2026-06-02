El cubo de hielo de la construcción Passivhaus alcanza los 280 kgs tras 13 días, frente al hielo de la casa tradicional - CODIGOZETA

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras trece días de exposición a la intemperie, la casa construida según criterios Passivhaus ha conservado 279,8 kilogramos de hielo, mientras que en la construcción realizada bajo criterios convencionales el hielo se ha derretido.

Del volumen inicial de los cubos de hielo era de 989 kilogramos de hielo en la casa Passivhaus y 983,5 kilogramos en la edificación convencional.

El experimento, impulsado por la ARIC, la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, ha permitido mostrar de forma sencilla cómo el diseño y la calidad constructiva influyen directamente en la eficiencia energética de los edificios.

TEMPERATURAS EXTREMAS Y CONDICIONES EXIGENTES

Los resultados adquieren todavía mayor relevancia si se tienen en cuenta las condiciones en las que se ha desarrollado la prueba. Según los datos técnicos extraídos hoy, durante los trece días de medición se registró una temperatura máxima media exterior de 32,2 ºC y una temperatura media global de 24,3 ºC. En términos absolutos, la temperatura máxima fue de 37,4 ºC, el pasado 29 de mayo.

Respecto a la monitorización del interior de las casas, la Passivhaus logró mantener temperaturas interiores considerablemente más estables, con máximas de 15 ºC y mínimas de 6 ºC. Por el contrario, en la construcción convencional se registraron temperaturas de hasta 26 ºC en su interior.

Los datos ponen de manifiesto la capacidad de las envolventes de alta eficiencia para limitar las ganancias térmicas y conservar condiciones interiores más favorables incluso en situaciones de elevada radiación solar y temperaturas exteriores extremas.

MÁS DE 300 PERSONAS HAN PARTICIPADO EN EL CONCURSO

La campaña ha incorporado también un concurso ciudadano en el que los participantes debían adivinar cuántos kilos de hielo permanecerían en ambas casas al finalizar el reto.

En total participaron 338 personas, de las que ha resultado ganador Santiago Fernández de Piérola, cuya estimación (a 21,3 kilogramos del dato final) fue la más próxima al dato final.

Como premio disfrutará de una estancia para cuatro personas en un apartamento turístico construido bajo estándar Passivhaus en Ezcaray, donde podrá experimentar las características de este modelo constructivo basado en el confort, la eficiencia energética y la sostenibilidad.