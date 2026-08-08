El Cubo del Revellín cerrado al público, de forma provisional, por una fuga de agua de la vivienda del piso superior

Archivo - Cubo del Revellín en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha procedido hoy a cerrar provisionalmente al público el Cubo del Revellín tras detectarse una fuga de agua procedente de la vivienda ubicada en el piso superior a este espacio municipal.

La reapertura del Cubo del Revellín durante los fines de semana, como se venía realizando hasta la fecha, se llevará a cabo una vez esté solucionada esta fuga y analizados y, en su caso, reparados, los daños que haya podido causar la misma a la estructura de esta instalación.

El Ayuntamiento de Logroño confía en una próxima reapertura del Cubo del Revellín tras solucionarse esta incidencia y pide disculpas a aquellas personas que se hayan podido ver afectadas por este cierre motivado por causas ajenas al Consistorio.