El Cubo del Revellín cerrado al público, de forma provisional, por una fuga de agua de la vivienda del piso superior

Archivo - Cubo del Revellín en Logroño
Archivo - Cubo del Revellín en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 8 agosto 2026 17:06
Seguir en

   LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Logroño ha procedido hoy a cerrar provisionalmente al público el Cubo del Revellín tras detectarse una fuga de agua procedente de la vivienda ubicada en el piso superior a este espacio municipal.

   La reapertura del Cubo del Revellín durante los fines de semana, como se venía realizando hasta la fecha, se llevará a cabo una vez esté solucionada esta fuga y analizados y, en su caso, reparados, los daños que haya podido causar la misma a la estructura de esta instalación.

   El Ayuntamiento de Logroño confía en una próxima reapertura del Cubo del Revellín tras solucionarse esta incidencia y pide disculpas a aquellas personas que se hayan podido ver afectadas por este cierre motivado por causas ajenas al Consistorio.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado