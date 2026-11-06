'Cuéntalo' abre este viernes su edición 2026 con el cine como eje conductor y un guiño a Rafael Azcona

Representación en 'La carpa de Francis', dentro de 'Cuéntalo' 2026. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Narrativas 'Cuéntalo' abre este viernes su edición de 2026 con el cine como eje conductor de toda su programación, en la que, además, y entre otras muchas actuaciones y encuentros, se tendrá un guiño también con el guionista logroñés Rafael Azcona en el año de su centenario.

El alcalde Conrado Escobar, junto con los concejales de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y de Cultura, Rosa Fernández, han dado esta mañana el pistoletazo de salida al festival, asistiendo, en el Centro de la Cultura del Rioja, a la proyección de los inicios del cinematógrafo, de la mano de Francis, primo de los Hermanos Lumière.

En palabras del primer edil, "vamos a empezar esta nueva edición de 'Cuéntalo', una edición en la que ponemos el foco en lo que es profundamente transformador y con un profundo contenido literario como es el cine", desde el nacimiento de las primeras imágenes en movimiento, con la famosa 'Salida de los obreros de la fábrica' de 1898 de los hermanos Lumière.

"Vamos a ver -ha añadido Escobar- hasta qué punto el cine cambió la manera de enfocar, de ver la realidad, de sentir diferentes emociones. Pero para que el cine vaya tomando esa forma, esa dimensión tan visual, tan cinematográfica, hace falta también un componente literario, hace falta un guión, hace falta todo un proceso de creación que está detrás de todo ello".

Por eso, en palabras del alcalde, "esta edición de 'Cuéntalo' es una invitación a buscar esa conexión entre el cine como producto final y elaborado que suele ser el reflejo de una buena literaturam de un buen cuento o de un buen guión".

Ha recordado, en este sentido, que "ahora estamos todavía en el aniversario de nuestro genial guionista Rafael Azcona", se va a tener un recuerdo especial a su figura, en 'La Antigua Estación', donde se va a rendir homenaje a una de sus obras más conocidas, 'El pisito'.

Ante el inicio de 'Cuéntalo' 2026, Escobar ha querido hacer un llamamiento especial "a la gente menuda, a las familias, a la gente joven, a los niños, que son los que siempre nos sorprenden con esa imaginación desbordante".

"Ellos -ha afirmado- son los que son capaces al final de crear un cuento, un relato que pueda o no traducirse en una película, pero que por lo menos sí que nos va a ayudar a que nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones sean un poquito mejores".

Desde hoy viernes 6 y hasta el sábado 14 de noviembre, 'Cuéntalo' reunirá en Logroño a destacadas figuras de la literatura, el cine, el periodismo, la ilustración y las artes escénicas.

A lo largo de nueve jornadas, el festival ofrecerá seis conversaciones, dos presentaciones de libros, tres clases magistrales, talleres, teatro, espectáculos familiares, una exposición y las tradicionales intervenciones artísticas en escaparates de librerías, creadas por cinco destacados ilustradores.

EL ASOMBRO DE LOS PRIMEROS ESPECTADORES DE CINE.

El cinematógrafo invita al público a viajar hasta los orígenes del séptimo arte de la mano de Francis Lumier, supuesto primo segundo de los hermanos Lumière, que desvela los secretos de aquel invento y proyecta los diez primeros cortometrajes de la historia.

Diez pequeñas películas sobre escenas de la vida cotidiana que recuperan la emoción de un descubrimiento que transformó para siempre la forma de contar historias. Los asistentes al preestreno de esta mañana han disfrutado de esta experiencia sensorial e inmersiva.

Tras la inauguración oficial, distintos grupos de escolares han asistido también a varias funciones del espectáculo. El público podrá descubrir esta propuesta hoy viernes, a las 18 horas, y mañana sábado, a las 11, 13,30 y 18 horas. Las entradas están disponibles en www.festivalcuentalo.com

El espectáculo se representa en 'La Carpa de Francis', un singular espacio escénico itinerante inspirado en las carpas de los circos ambulantes de finales del siglo XIX y principios del XX.

Considerado por algunos "el teatro más pequeño del mundo", recupera el espíritu de las antiguas barracas de feria y convierte cualquier rincón en un escenario para la magia, la imaginación y la sorpresa.

La carpa acogerá también el domingo 8 de noviembre, a las 11 y 13,30 horas, el espectáculo 'Lanterne. La linterna mágica', de la compañía navarra Pájaros Pintados.