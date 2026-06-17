Cultura y caminata a favor de Ucrania en la octava Marcha Solidaria de UGT

Continúan los ataques de Rusia - Patryk Jaracz/SOPA Images via ZU / DPA

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha llamado a participar, el próximo domingo, 21 de junio, en su octava Marcha Solidaria que, en esta ocasión, irá destinada a recaudar fondos para Ucrania y que contará, además, con actividades para acercar la cultura de este país.

El secretario general de UGT, Jesús Izquierdo, ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto a la presidenta de la Asociación Ucrania-Rioja, Anna Dzioubenko, en la que ha dado a conocer un evento que se celebra cuando pasan más de cuatro años de la invasión ilegal de Rusia.

Desde UGT, ha relatado, han decidido decicar este año su tradicional marcha solidaria a apoyar a Ucrania. Serán ocho kilómetros de un paseo accesible desde la sede del sindicato y hacia el Parque del Iregua que cuenta, además, con 'fila cero' para colaborar.

La inscripción cuesta cinco euros (y en la página web del sindicato aparece el número cuenta para aportaciones sin participación), comienza a las 10:00 horas, e incluye música en directo y talleres además de una concentración de moteros.

Mientras continúa la ofensiva de Rusia al pueblo ucraniano, y un ataque ha alcanzado el Monasterio de las Cuevas de Kiev, lugar santo del cristianismo ortodoxo, el más antiguo de Ucrania, la marcha de este domingo quiere reivindicar, también, la cultura ucraniana.

Para ello, contará con varias artistas. Una de ellas mostrará una técnica de corte sobre papel; se trata del arte tradicional ucraniano de recorte de papel que se conoce como Vytynanka, con el que se crean piezas simétricas o escenas de gran detalle al desplegar los cortes.

El taller estará dedicado al 'árbol de la vida' y se podrá participar, en la sede de UGT, tanto mientras transcurre la marcha, desde las 10:00, como una vez terminada ésta, a las 11:00.

Además, una artista ucraniana afincada en Haro hará "verdaderas obras de arte en piel", en palabras de Dzioubenko, con un 'pinta caras' que incluirá el sorteo de un tatuaje valorado en cincuenta euros.

Completan el día poesía y una actuación de piano además de, como aportación riojana, la banda de pop rock Posavasos; y una chocolatada. En conjunto, "un día muy bonito".