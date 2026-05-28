Cursos de Verano UR 2026 incluyen 13 actividades, entre cursos de formación y actividades dirigidas al público infantil

Archivo - Vista aérea Universidad de La Rioja UR - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria, Cristina Flores Moreno, ha dado a conocer el programa de Cursos de Verano 2026 de la Universidad de La Rioja (UR). Se trata de 13 propuestas que incluyen tanto los tradicionales cursos de formación en diversas localidades, como un completo programa de actividades dirigidas al público infantil y juvenil que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral.

Flores ha indicado que el objetivo principal de estos cursos pasa "por transferir conocimiento y cultura". "Tenemos cursos de verano divulgativos, otros son una hibridación entre curso de verano y microcredencial, como es el de la Guardia Civil", a lo que ha unido "seis actividades dirigidas a la población más menuda, a niños, niñas y adolescentes". Están dirigidas al público en general, no solo a quienes integran la comunidad universitaria y se desarrollan del 23 de junio al 24 de septiembre tanto en el campus de la Universidad de La Rioja, en Logroño, como en Arnedo, Calahorra, Treviana y Ginebra (Suiza).

Ha apuntado que de las treces actividades, siete son los tradicionales cursos de formación sobre Historia de la Química, Derechos Humanos, el arte románico, la figura de Pepe Blanco, el atractivo turístico de las ciudades bimilenarias y el nuevo orden mundial.

A su vez, las actividades dirigidas al público menudo se actualizan y amplían para ofrecer hasta 6 opciones, del 23 de junio al 2 de septiembre, orientadas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

Del 23 de junio al 24 de septiembre, el programa incluye tanto cursos de formación dirigidos al público en general como actividades dirigidas a menores y para facilitar la conciliación

Así, el Summer Camp-El camino del emprendedor -una de las novedades del programa- tiene lugar en dos turnos, del 23 al 26 de junio y del 29 de julio al 3 de julio. Es una propuesta de MBA Kids dirigida a escolares de 6 a 12 años como un campamento innovador donde los niños aprenderán emprendimiento y educación financiera de forma práctica, divertida y totalmente actualizada.

La Ludoteca Peque UR 2026 se afianza en el programa de Cursos de Verano UR con una nueva edición, dirigida a niñas y niños de 4 a 10 años (nacidos entre 2016 y 2022) en turnos semanales del 23 al 26 de junio, del 29 al 24 de julio y del 27 al 24 de julio.

El Campus Tecnológico de Verano 'Inteligencia Artificial y Robótica' es una propuesta de TICandBot dirigida al desarrollo de habilidades digitales en menores de 6 a 16 años con turnos semanales comprendidos entre el 30 de julio y el 31 de julio, además del 31 de agosto al 2 de septiembre.

El Stem Camp 2026 'Aventura Stem: viaje en el tiempo' es un campus de verano de Play Code Academy dirigido a menores de 6 a 16 años, que recorrerán las principales etapas de la Historia mientras descubren sus hitos más relevantes y colaboran en retos inspirados en personajes históricos de gran relevancia.

El Campamento Urbano 'Superhéroes Científicos' suma una nueva edición con turnos semanales del 1 al 31 de julio. La propuesta de Esciencia se dirige, preferentemente, a escolares de 5 a 12 años con ganas de experimentar, descubrir y jugar a través de actividades científicas y tecnológicas.

Finalmente, otra de las novedades es el Campamento de Lucha y Movimiento, una propuesta de la mano de la Federación Riojana de Lucha y Deportes Asociados dirigida a menores de 8 a 12 años para hacerles descubrir el deporte a través del juego, el movimiento y la interacción con compañeros, desarrollando habilidades físicas, cognitivas y sociales.

CURSO EN LOGROÑO, GINEBRA, TREVIANA, ARNEDO Y CALAHORRA

La programación de Cursos de Verano UR 2026 se completa con los tradicionales cursos, que dan comienzo el 15 de junio con la Microcredencial de Verano de la Guardia Civil 'Innovación y transformación digital cibersegura', impartida en formato online.

Sobre este asunto, Flores ha indicado que "se les da un toque más académico, hay que hacer un examen, porque tienen que adquirir una serie de competencias para recibir ese título propio", siendo una de "las novedades".

Le sigue el miércoles 1 de julio con la XI Escuela de Verano sobre Historia de la Química, bajo el título 'Cuando la química se hace Arte' hasta el viernes 3 de julio.

Ginebra, la capital suiza, acoge el veterano Curso de Verano sobre Derechos Humanos, que este año conmemora el 60 aniversario de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (1966-2026): avances, desafíos y nuevas agendas para su implementación del lunes 13 al jueves 16 de julio.

Las XV Jornadas del Románico vuelven a recalar en la sacristía-museo de la Iglesia de Santa María la Mayor de Treviana del miércoles 22 al viernes 24 de julio, en esta edición para abordar la rehabilitación y la Historia en este movimiento artístico.

El V Curso de Verano sobre Patrimonio Musical de La Rioja, organizado junto al Instituto de Estudios Riojanos, aborda la figura de Pepe Blanco, del flamenco a la copla.

Calahorra acoge entre el 10 y el 24 de septiembre el Curso de Verano 'El atractivo turístico de las ciudades bimilenarias', que en esta edición aborda a los personajes ilustres.

Finalmente, Arnedo cierra el programa con el XXXII Curso de Verano 'El nuevo orden mundial: ¿una nueva Guerra Fría multipolar?' del 14 al 18 de septiembre.