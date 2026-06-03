CVNE, anfitriona del Rioja Education Award 2026 de Curious Vines para mujeres y personas no binarias del mundo del vino

CVNE, anfitriona del Rioja Education Award 2026 promovido por Curious Vines para mujeres y personas no binarias del mundo del vino - CVNE

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

CVNE colabora con Curious Vines -comunidad de mujeres que promueve el conocimiento y la divulgación del vino desde la inclusión y la igualdad- y con la importadora Hatch Mansfield en la edición 2026 del Rioja Education Award, un premio que tiene como objetivo reforzar el conocimiento del territorio y de los vinos de Rioja entre mujeres y personas no binarias del sector vitivinícola del Reino Unido.

Un total de 60 mujeres de distintos rincones del país, de edades y perfiles muy diversos, han participado en esta edición.

El galardón incluye una clase magistral impartida hoy por María Urrutia, directora de marketing y miembro de la quinta generación de la familia fundadora de CVNE, junto a la Master of Wine británica Sarah Jane Evans, centrada en la historia de la Compañía y su contribución al desarrollo del vino de Rioja. En esta sesión han participado 12 finalistas.

Además, cinco candidatas seleccionadas por el jurado disfrutarán de un viaje a Rioja para conocer la región, la sede de CVNE en Haro y sus bodegas Viña Real y Contino.

Este proyecto refleja el compromiso de CVNE con la formación, la diversidad y la promoción de la cultura del vino.

Apoyar iniciativas que fomenten el acceso al conocimiento y generen nuevas oportunidades para profesionales de distintos perfiles es clave para garantizar el crecimiento y la sostenibilidad del sector.

Además, permite seguir reforzando el posicionamiento de Rioja en mercados internacionales a través de prescriptores cualificados y comprometidos con los valores del sector. "Fomentar la proyección internacional de Rioja como una región de referencia en tradición vitivinícola forma parte de nuestra esencia como compañía desde nuestra fundación en 1879 por los hermanos Real de Asúa.

Hoy, CVNE está presente en todo el mundo sin perder de vista sus raíces. Por ello, es un privilegio formar parte de esta iniciativa y actuar como embajadora de la Compañía, invitando a otras profesionales del vino a convertirse también en embajadoras del Rioja", explica María Urrutia - consejera de CVNE y miembro de la quinta generación de la familia propietaria.

"Me enorgullece que Curious Vines participe en colaboraciones como ésta, actuando como un puente que facilita el acceso entre profesionales del vino con talento aún por descubrir y empresas innovadoras como CVNE y Hatch Mansfield, contribuyendo a visibilizar perfiles diversos dentro del mundo del vino. Esta oportunidad les permitirá aportar nuevas perspectivas y voces diferentes en beneficio de todo el sector", comenta Queena Wong, fundadora de Curious Vines.

"Hatch Mansfield y CVNE se complacen en colaborar con Curious Vines en la promoción de este premio. La diversidad y la inclusión en el sector del vino y las bebidas espirituosas son esenciales para su futuro, y es fundamental seguir impulsando este mensaje en todo el Reino Unido. Apoyar iniciativas como esta permite generar un cambio significativo y duradero, además de contribuir a formar una nueva generación de embajadores del vino y a atraer a una comunidad joven y diversa de profesionales", añade la directora de Marketing de Hatch Mansfield, Sophie Wren.

La iniciativa refuerza el compromiso compartido de impulsar el talento, la diversidad y el conocimiento en el mundo del vino, ya de por sí diverso.