Daniela Bartolomé Moro protagoniza en octubre la iniciativa "Yo expongo" de Fundación Caja Rioja

Daniela Bartolomé Moro con una de sus obras - FUNDACIÓN CAJARIOJA

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Daniela Bartolomé Moro protagoniza durante el mes de octubre la iniciativa "Yo expongo" de Fundación Caja Rioja. Su obra, una instalación titulada 'RE-CORDAR. Volver a pasar por el corazón', se cuelga en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

"Yo expongo" es un proyecto que pretende dar a conocer la obra inédita de personas aficionadas al arte que no se dedican profesionalmente a él y que nunca han expuesto de manera individual.

Daniela es poeta, rapsoda, actriz y dramaturga, profesora de arte dramático (voz escénica) en Bilbao. Las instalaciones y los libros objeto son una de sus fuentes preferidas de indagación artística. Desde ellas explora temas filosófico existenciales, los que han movido y mueven la humanidad.

Pertenece al colectivo poético-literario El hombre que fue jueves de Logroño, con quienes participa desde hace trece años en sus exposiciones y eventos poéticos, a POETAP en Madrid y a Poetas sin fronteras en México.

"En 'RE-CORDAR', la mujer actual mira la niña de ayer, pasa por el corazón la vivencia y transita nuevas ideas, pensamientos; unos que niegan, otras que empoderan el hoy; todo ello, fruto de crecer como ser humano", afirma de la obra expuesta.

"Yo expongo" está abierto a todas las personas que no se dedican profesionalmente al arte. Los interesados en participar en esta iniciativa pueden ponerse en contacto con el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, a través del teléfono 941 28 70 11 o del correo electrónico ccgranvia@fundacion-cajarioja.es.