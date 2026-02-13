David García de la Cal, nuevo director de Cáritas La Rioja trabajará para "hacer un mundo un poco mejor para todos"

David García de la Cal (a la izquierda), nuevo director de Cáritas La Rioja junto con su antecesor en el cargo, José Andrés Pérez Garrido. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director de Proyecto Hombre La Rioja, David García de la Cal, asume desde hoy el cargo de director de Cáritas regional. Una nueva disposición que acepta "con amor, respeto y responsabilidad". La vivienda y el empleo serán objetos de su principal esfuerzo aunque, como ha reconocido, "primero me toca ver y escuchar" para trabajar por las personas más desfavorecidas y "hacer un mundo un poco mejor para todos".

El nuevo director de Cáritas Diocesana de La Rioja ha sido designado por el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya. Como ha destacado el hasta hoy director de la entidad, José Andrés Pérez Garrido, el nuevo responsable de Cáritas es "un hombre ligado a la Iglesia, con enorme capacidad de trabajo y muy serio. Un impulso nuevo para no quedarnos estancados". Por su parte, Pérez Garrido seguirá ligado a Cáritas como delegado del obispo en Cáritas.

En su intervención ante los medios, García de la Cal ha agradecido la confianza depositada en su trabajo. "Esta responsabilidad tiene un gran peso para mí y que ellos confíen en que puedo hacer esta tarea es muy significativo y me da ánimos para poder asumirlo".

"Recibo este cargo con ilusión y ganas. Trabajar para las personas más desfavorecidas de la sociedad es para mí un honor y va con mi forma de ser y de vivir. Quiero hacer un mundo un poco mejor para todos".

Como ha destacado, Cáritas tiene "mucha historia" y también ha querido tener un reconocimiento para todas aquellas personas que, antes que él, han dado "parte de su tiempo y de su vida" a esta institución que realiza "una labor extraordinaria".

En este sentido, ha anunciado, "quiero continuar la tarea de esas grandes personas. Yo soy un instrumento de Dios, soy una persona de fe, y para mí este cargo es un servicio a la Iglesia, un servicio a Dios a través del amor".

Por eso, indica, "le voy a poner amor al trabajo y a las personas que se acerquen a mí. Esa va a ser la razón de este trabajo, como en la vida".

DAR A CONOCER LA TAREA DE CÁRITAS

Además, García de la Cal ve este nuevo puesto como "una oportunidad para aprender y ser mejor persona". Aunque todavía no tiene claros todos los objetivos sí que quiere dar a conocer "la tarea de Cáritas porque hay mucho trabajo que se tiene que conocer, pero no solo eso, también el fondo porque estoy seguro de que si la sociedad percibe todo lo que hace Cáritas todavía respetará más esta tarea, creerá en ella y la apoyará".

"Quiero -ha dicho- que se conozca más, que se hable y se crea en Cáritas".

Finalmente, el nuevo director sí que ha reconocido que pondrá mucho de su esfuerzo en "dos necesidades claves de la sociedad", por un lado, la vivienda porque "es terrible que la mayoría de las personas no puedan acceder a un hogar" y al empleo "para que sea digno y permita la inclusión en la sociedad".

El nuevo director ha asegurado, además, que la próxima semana se dará a conocer el nombre del que le sustituirá en el cargo en Proyecto Hombre, "una persona magnífica y maravillosa que ama su trabajo".