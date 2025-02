David de María aplaza su concierto en Logroño por motivos profesionales

LOGROÑO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista jerezano, David de María, que tenía previsto actuar este próximo 20 de febrero en la céntrica sala logroñesa 'Sala Fundición' dentro del ciclo musical 'Iberpop - Mis conciertos', se ve obligado a aplazar su concierto al tener que atender otros asuntos profesionales.

La nueva fecha para poder disfrutar de su directo, será el jueves 29 de mayo a las 20,30 horas en la misma sala ya anunciada.

Habrá que esperar un poco más para disfrutar de los grandes éxitos de David de María como 'No me llores más' o 'Que yo no quiero problemas', un recorrido musical por su larga trayectoria que se podrá disfrutar de una forma íntima y especial. Promete ser un concierto único para todos los asistentes.

Durante estos días, los compradores de estas entradas han recibido un e-mail desde la plataforma de venta, indicándoles la forma para realizar el cambio o la devolución en caso de no poder asistir. No obstante, las entradas adquiridas, son válidas para la nueva fecha.

El ciclo de conciertos, contará además durante estos próximos meses con artistas como Chiara Oliver y Ruslana, ambas partícipes de la última edición de Operación Triunfo 2023, el instrumentista Abraham Cupeiro o el rapero Blake.

Además, en los próximos días y a través de la red social de instagram del ciclo de conciertos (@misconciertosiberpop) se dará a conocer a un nuevo confirmado.

Las entradas para todos los conciertos programados hasta la fecha, se pueden adquirir en la página web www.iberpop.com