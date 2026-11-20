Elisa Garrido y Raúl Díaz, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por La Rioja, Elisa Garrido, ha asegurado este viernes que "lo que plantea el PP y Feijóo es que solo pueden llegar al Gobierno a través de la mentira", mientras que vio a un presidente del Gobierno "enfrentar la realidad desde la cercanía", con "sosiego y medidas claras".

Así lo ha señalado a preguntas de los medios de comunicación al finalizar una comparecencia en la que, junto al número 2 de la candidatura, Raúl Díaz, han dado cuenta de las propuestas de su partido en materia de vivienda.

"Lo que pudimos ver anoche en el debate cara a cara entre los dos candidatos de los principales partidos de este país fue, de nuevo, dos modelos muy concretos", ha comenzado Garrido, insistiendo en que "lo que plantea el PP y su líder es que solo pueden llegar al Gobierno a través de la mentira".

En este sentido, ha argumentado que "cuando ataca al Gobierno, soltó una retahíla de bulos, mintió en todos los aspectos, mintió cuando hablaba de corrupción, mintió cuando hablaba de impuestos, mintió cuando hablaba de vivienda, porque en el debate sí que vovlió a decir que iba a construir un millón de viviendas".

Para Garrido, el líder 'popular', por ello, "utilizó la mentira flagrante como llevan haciendo a través de bulos constantemente en estos años de Gobierno", añadiendo que Alberto Núñez Feijóo "también mintió cuando quiere ocultar a los ciudadanos su verdadero programa, porque el PP está muy enfocado en no decir exactamente a la ciudadanía qué quiere hacer".

"Mienten cuando hablan de las pensiones, por ejemplo, se les escapan algunas cosas, pero luego mienten. Mienten cuando hablan de vivienda. Mienten cuando hablan de lo que quieren hacer con los derechos de las mujeres. Mienten cuando hablan de lo que quieren hacer con los derechos de las personas a vivir y a morir con dignidad. Es decir, se dedican a ocultar su programa electoral. Eso es lo que vimos en Feijóo", ha afirmado Garrido.

Por contra, a su juicio, "lo que vimos en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es alguien que enfrenta la realidad desde la cercanía, la certeza, con sosiego, con medidas claras y con certezas".

Ha subrayado, por ello, que "vimos dos modelos: el del bulo, la mentira y el ataque común y la forma de ganar votos del Partido Popular, o de un presidente del Gobierno que lleva años liderando el país enfrentándose a crisis, y que está dispuesto a seguir poniendo medidas ante los problemas más importantes que hoy en día tiene la ciudadanía como la vivienda".

"Los ciudadanos pudieron ver dos modelos muy diferentes tanto en el fondo como en las formas. Nosotros consideramos que el modelo óptimo es el de decir la verdad a la cara a los ciudadanos, ofrecer medidas claras y concretas y, sobre todo, tratarnos con respeto y sin recurrir a la mentira, al insulto y a la agresividad muy propia del señor Feijóo, que es lo único que lleva haciendo desde que lidera el PP", ha concluido Elisa Garrido.