Decano del Colegio de Economistas dice que "el dinero tiene pavor a la incertidumbre, pero hay que seguir caminando"

El decano del Colegio de Economistas de La RIoja, Ernesto Gómez Tarragona, ha intervenido en el Foro Radio Rioja - FORO RADIO RIOJA

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Economistas de La Rioja, Ernesto Gómez Tarragona (Alfaro, 1977), asegura que la economía crece en términos macroeconómicos, pero que se topa con la dura realidad de la ciudadanía que, en muchos casos, tiene "muchas dificultades para llegar a final de mes". "El dinero tiene pavor a la incertidumbre, aunque hay que seguir hacia adelante", ha incidido, sobre los efectos nocivos de las guerras de Ucrania o de Irán en la marcha de la economía.

Su intervención en el 'Foro Radio Rioja' ha comenzado con una radiografía de la situación actual en La Rioja. La comunidad cerró 2025 con un crecimiento del 3,2 por ciento, "un poco mejor que el conjunto de España (2,2 por ciento) y por encima de la media de la UE (1,6 por ciento)". Un balance que se apoya en una industria "generadora de empleo de alto valor añadido y muy estable". El peso de este sector se sitúa en el 23,3 por ciento de la economía regional, de acuerdo con el estudio del Consejo General de la Ingeniería Industrial de España. La Rioja está por encima de la media del país, que se sitúa en el 14 por ciento.

Gómez Tarragona ha incidido en el especial protagonismo en La Rioja de la industria agroalimentaria, con el sector vitivinícola a la cabeza, y también el sector conservero.

LAS EXPORTACIONES Y MERCADO DE TRABAJO

"La Rioja ha crecido en exportaciones y valor añadido en los últimos años para hacer frente a las diferentes coyunturas económicas", aunque este indicador, ha señalado Gómez Tarragona, muestra una caída en el último ejercicio como consecuencia de la ralentización de la economía en la UE y tiene especial incidencia en el sector del vino ante el descenso del consumo a escala mundial y la compleja situación geopolítica creada por la guerra de Irán y los aranceles establecidos por el presidente de EEUU, Donald Trump.

En su análisis, también se ha detenido en el mercado de trabajo, que acaba de establecer en mayo su récord en La Rioja con más de 146.000 afiliados a la Seguridad Social -con un aumento de los trabajadores extranjeros del 7,4 por ciento hasta 24.396 en mayo- y en una subida de los precios que tienen su origen en la dependencia de "los productos energéticos".

EL DEBATE CON JÓVENES Y AUTÓNOMOS

Varios representantes de los jóvenes le han preguntado por sus preocupaciones. En cuanto al problema del acceso a la vivienda, La Rioja, en su opinión, se encuentra con otras dos dificultades añadidas: la despoblación y la falta de servicios de las cabeceras de comarca. "El 60 por ciento de la población en La Rioja vive en el entorno metropolitano de Logroño". "Cualquier medida pública en la vivienda va a ser insuficiente. El problema es de tal calibre, que la administración pública no lo puede resolver por sí sola y pide que vigilen los planes de ayuda como el Plan Revive que se ha puesto en marcha". Además, considera que en el ámbito nacional "hay que cambiar el modelo de propiedad".

Por otro lado, en cuanto al difícil acceso a un trabajo digno por parte de los jóvenes, el economista ha reivindicado a que "persigan sus sueños con ilusión y con ganas de comerse el mundo", ya que considera que es "la receta para triunfar". También los autónomos riojanos presentes en esta cita a través de ATA Rioja han trasladado al economista su preocupación por el mantenimiento de su actividad y, en especial, de los más pequeños.

Gómez Tarragona señala que la clave pasa por "la especialización". "Tenemos que concentrarnos en nuestro núcleo de negocio, pero debemos pedir a las administraciones que simplifique los trámites y ayudas fiscales para favorecer el mantenimiento de la actividad".

CONCLUSIONES

El decano del Colegio de Economistas de La Rioja ha terminado apostando por una Rioja del futuro, que "apetezca, donde la gente quiera vivir". "Nos podemos comer el mundo por nuestra calidad de vida y nos lo tenemos que creer". El Foro Radio Rioja se ha celebrado en el Espacio Lagares de Logroño con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y la entidad Ibercaja.