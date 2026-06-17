'La décima lección de José Ignacio Extremiana' cierra este miércoles el Curso de Actualización en Matemáticas de la UR

El profesor de la UR José Ignacio Extremiana Aldana - UR

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El XLVI Curso de Actualización en Matemáticas de la Universidad de La Rioja concluye este, miércoles 17 de junio, con la sesión titulada 'La décima lección de José Ignacio Extremiana', con motivo de su próxima jubilación, a las 18,30 horas en el Aula 101 del Complejo Científico-Tecnológico, con entrada libre hasta completar aforo.

En la última sesión de la edición 2025-2026, el Curso de Actualización en Matemáticas rendirá homenaje al profesor José Ignacio Extremiana Aldana con motivo de su próxima jubilación.

Su trayectoria ha estado vinculada a este curso, al Departamento de Matemáticas y Computación y a la Universidad de La Rioja en su conjunto. Estos tres ámbitos constituirán los ejes fundamentales del homenaje.

José Manuel Gutiérrez Jiménez actuará como maestro de ceremonias en esta sesión, en la que también intervendrán estudiantes, colegas y amigos que han compartido con Ignacio diversas etapas de su dilatada trayectoria académica.

La inscripción es gratuita y se puede hacer mediante un correo electrónico a la secretaría del Departamento de Matemáticas y Computación dpto.dmc@unirioja.es haciendo constar nombre completo y DNI. También se puede realizar en las primeras charlas del curso.

El Curso de Actualización en Matemáticas de la Universidad de La Rioja -que alcanza su cuadragésima cuarta edición- está coordinado por José Manuel Gutiérez y financiado por la convocatoria de actividades de divulgación científica de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i); y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.