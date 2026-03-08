Declarada Fase de Emergencia 1 del INUNCAR en el cauce del río Añamaza y Alhama por el incremento del caudal

Archivo - Logo del SOS Rioja - SOS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CECOP SOS Rioja ha informado a primera hora de esta tarde de la declaración de la Fase de Emergencia Situación Operativa 1 del INUNCAR en el cauce del río Añamaza y Alhama por el incremento del caudal registrado.

Como se indica en el texto publicado por el Servicio de Emergencias, "según el Plan de Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante Inundaciones (INUNCAR), desde el CECOP SOS-Rioja se declara la fase de emergencia situación operativa 1".

Como motivo de la declaración, en concreto, se apunta al "rebosamiento del embalse de Añamaza debido al incremento del caudal acumulado", con localización en el cauce del río Añamaza y Alhama.