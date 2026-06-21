Declarada la situación operativa nivel 1 de PLATERCAR por varios incendios agrarios simultáneos en La Rioja

Mapa de la zona aproximada de los incendios - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

CECOP SOS Rioja ha declarado, según el Plan Territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR), la situación operativa de nivel 1, dada la simultaneidad de incendios agrarios, incluso con afección potencial a una localidad: La Unión de los Tres Ejercitos, en Clavijo.

Al lugar se han desplazado Bomberos del Ayuntamiento de Logroño con 14 intervinientes; con un vehículo ligero, dos Autobombas y una nodriza.

Por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, están interviniendo 3 Agentes Forestales, una Autobomba Forestal, Helicóptero y Carif, dos avionetas del Ministerio y un retén de Bomberos Forestales.

Además, hay 3 patrullas de Guardia Civil y un Recurso Sanitario del Servicio Riojano de Salud.

Se ha habilitado un puesto de mando avanzado (PMA) con atención a alcaldes y mandos intervinientes.

En el CECOP SOS Rioja se ha personado personal técnico de la Dirección General de Medio Ambiente, un técnico del EPRAIF, un técnico de Protección Civil y mandos de Bomberos de Logroño y del CEIS.

A su vez se notifica a los alcaldes de las localidades afectadas y próximas, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Villamediana y a personal de Cruz Roja Española para una posible intervención logística.