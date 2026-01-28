Declaradas plazas sanitarias de difícil cobertura para reforzar la Atención Primaria y los hospitales públicos riojanos

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha declarado como plazas sanitarias de difícil cobertura determinados puestos facultativos en Atención Primaria y en los hospitales públicos de la comunidad, con el objetivo de garantizar la calidad asistencial, reforzar la estabilidad de las plantillas y dar respuesta a las necesidades reales del sistema sanitario riojano.

Las resoluciones han sido publicadas este miércoles, día 28, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y se enmarcan en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 9/2025, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2026. Esta medida responde a la dificultad persistente para cubrir determinados puestos facultativos, una problemática compartida por el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALES

En el ámbito de la Atención Primaria, se declaran de difícil cobertura las plazas de Facultativo Especialista de Área en Medicina Familiar y Comunitaria, vinculadas a puestos de Médico de Familia de Refuerzo en los Equipos de Atención Primaria, que resultan esenciales para sostener la asistencia en el primer nivel del sistema sanitario.

En el Hospital Universitario San Pedro, la declaración afecta a las plazas de Médico de Urgencias Hospitalarias, un servicio estratégico que requiere estabilidad y continuidad para garantizar una atención segura, eficaz y de calidad a la ciudadanía.

Por su parte, en el Hospital Universitario de Calahorra, se declaran de difícil cobertura plazas de Médico de Urgencias Hospitalarias y de Facultativos Especialistas de Área en especialidades consideradas clave para el funcionamiento del centro, entre ellas Cardiología, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Traumatología, Urología, Aparato Digestivo u Oftalmología, entre otras.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

La declaración de estas plazas como de difícil cobertura permitirá su provisión mediante procesos selectivos específicos por el sistema de concurso, como medida extraordinaria y por un periodo de tres años. Entre los incentivos previstos, se contempla el cómputo triple de la puntuación por cada mes de servicios prestados en estas plazas, así como ventajas en materia de formación, investigación y desarrollo de la carrera profesional.

Las personas que obtengan una plaza declarada de difícil cobertura deberán incorporarse de manera efectiva y permanecer en servicio activo durante un periodo mínimo e ininterrumpido de tres años, requisito necesario para adquirir la condición de personal estatutario fijo.

Las condiciones asociadas a esta declaración tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que permitirá una planificación ordenada y eficaz de la cobertura de estos puestos estratégicos.

Desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales se subraya que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema sanitario público riojano, mejorar la planificación de los recursos humanos y garantizar una atención sanitaria equitativa y de calidad en todo el territorio, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

Además, esta medida se complementa con el Programa de Fidelización de Residentes y Captación de Talento impulsado por el Servicio Riojano de Salud en esta legislatura, con excelentes resultados, orientado a retener a los profesionales formados en el sistema sanitario público riojano y facilitar su incorporación estable al SERIS.

El programa articula medidas específicas de acompañamiento, desarrollo profesional, formación y reconocimiento, reforzando el atractivo del sistema sanitario de La Rioja y contribuyendo a consolidar plantillas estables, especialmente en aquellos ámbitos y puestos con mayores dificultades de cobertura.