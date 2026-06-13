Declarado un incendio forestal en las pozas del Jubera

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LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha declarado esta tarde en la zona conocida como pozas del Jubera, junto a la localidad riojana de Jubera (La Rioja).

Para intentar sofocar las llamas desde el Gobierno de La Rioja informan de que se han movilizado a tres agentes forestales, una unidad de bomberos forestales.

También asisten 1 autobomba forestal, los bomberos de Logroño, el helicóptero de Medio Natural con brigada helitransportada (CARIF), el avión de carga en tierra del MITECO y Guardia Civil.