Declarado el nivel 1 amarillo en La Rioja por altas temperaturas hasta el sábado

Calor en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno regional ha declarado el nivel 1 (amarillo) en La Rioja por un episodio de altas temperaturas, que se extenderá hasta el próximo sábado.

Como acaba de informar el Servicio de Emergencias SOS Rioja, esta declaración se realiza de acuerdo con el "Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja".

Esta situación, más en concreto, se avisa para la Ribera del Ebro, con expectativas de temperaturas máximas muy altas: 39,8 grados para este jueves 9; 37,5 grados para mañana, viernes 10; y 39,3 grados para el sábado 11.