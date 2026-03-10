Declarado como PIER el proyecto de Soluciones en Prefabricados Industriales (SOPREIN) para una planta en Manjarrés

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) del proyecto de inversión consistente en la construcción de una planta de prefabricados de hormigón, en Manjarrés, presentado por la sociedad mercantil Soluciones en Prefabricados Industriales SL (SOPREIN), tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez.

En concreto que un proyecto se declare como PIER supone, entre otros, que contará con prioridad administrativa, tramitación más rápida y se favorecerá la coordinación entre administraciones.

Supone, en definitiva, "un impulso preferente y urgente de todos sus trámites ante cualquier Administración pública y órgano del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja".

Asimismo, las inversiones incluidas se beneficiarán de las primas de intensidad de ayuda que pudieran establecerse en las correspondientes bases reguladoras y/o convocatorias de las subvenciones, en los términos establecidos por las mismas, pudiéndose fijar un importe máximo global de ayuda al proyecto.

Con ello, y a través de esta propuesta, que supone la construcción y el equipamiento de un nuevo centro productivo para la fabricación de elementos de hormigón para la construcción industrializada, la empresa se compromete también a realizar inversiones por importe de 23.031.383 euros en adquisición de suelo, construcciones e instalaciones vinculadas a dicha construcción y maquinaria, en Manjarrés, antes del 31 de diciembre de 2032, constatándose en dicha fecha el inicio efectivo de la actividad.

47 EMPLEOS INDEFINIDOS

Asimismo, SOPREIN deberá crear 47 empleos indefinidos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, una cifra que se elevará hasta las 116 personas en el centro de trabajo a través de otras empresas del grupo.

En el marco de este PIER, el Gobierno de La Rioja recomienda la contratación de jóvenes y colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, personas mayores de 45 años, parados de larga duración o personas en riesgo de exclusión, así como de trabajadores que vivan en un radio de quince kilómetros alrededor de la nueva instalación.

Se trata, tal y como ha indicado Domínguez, "de una oportunidad laboral inmejorable para Manjarrés y todos los municipios del entorno, como Santa Coloma, Bezares, Ventosa, Arenzana de Abajo, Arenzana de Arriba, Tricio o Alesón, entre otros".

Se calcula, además, la generación de otros veintidós puestos de trabajo indirectos por los suministros y servicios que la nueva fábrica puede requerir.

La construcción industrializada es un método innovador que fabrica componentes estructurales y módulos en un entorno de fábrica controlado para su posterior ensamblaje en obra. Este proceso optimiza tiempos, garantiza mayor calidad y precisión, reduce residuos y aumenta la sostenibilidad frente a la construcción tradicional, transformando el sector hacia una producción en serie y automatizada.

280.000 METROS CUADRADOS

La planta, que ocupará una extensión superior a los 280.000 metros cuadrados, plantea un proceso productivo limpio sin generar contaminación de ningún tipo, depurando y reciclando el agua sobrante del proceso productivo, evitando la contaminación acústica a través del uso de materiales aislantes en paredes y cubiertas, así como evitando el polvo en suspensión utilizando tolvas y silos cerrados con sistemas de aspiración estancos que evitan cualquier salida de materiales al exterior.

Como parte de las obligaciones incluidas en el PIER, la empresa informará semestralmente a la ADER acerca de las convocatorias a las que haya concurrido relacionadas con el proyecto, en particular convocatorias nacionales o europeas, y de la evolución de la ejecución del proyecto, haciendo especial mención al grado de ejecución del proyecto de inversión, empleos generados, desviaciones, etc. Los plazos fijados anteriormente podrán ser ampliados, previa solicitud de la empresa, por parte de la ADER.

En el ámbito de formación, se recomienda a la empresa que formalice acuerdos con diferentes centros educativos, universidades y con la ADER para la captación de talento de jóvenes y para la realización de prácticas laborales curriculares y extracurriculares.