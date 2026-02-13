Defensor del Pueblo reprende al Ayuntamiento de Santo Domingo por un espectáculo taurino con personas con acondroplasia

Archivo - Un espectáculo taurino de personas con acondroplasia - RTVE - Archivo

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, tras investigar la realización de un evento taurino que involucraba a personas con acondroplasia en Santo Domingo de la Calzada el pasado 19 de septiembre de 2025, ha reprendido al Ayuntamiento a través de un "recordatorio del deber legal".

El texto remitido por el Alto Comisionado recuerda al Ejecutivo local su deber: "De cumplir y hacer cumplir el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social disposición adicional tercera 2, que prohíbe la celebración de espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana".

Esta advertencia se produce después de la queja impulsada por la Fundación Franz Weber (FFW) en el que "advertía la participación de varias personas con acondroplasia y el incumplimiento de la normativa estatal que, de facto, veta este tipo de espectáculos cuyo objetivo gira alrededor de la moda de personas por su simple condición física".

El documento también alertaba sobre la posible vulneración de los Derechos Fundamentales de las personas con discapacidad y donde todas las administraciones públicas deben mostrar un compromiso ineludible con los derechos de las personas con diversidad funcional, incluyendo la inmensa mayoría del colectivo de personas con acondroplasia.

De manera previa a la evento, el mismo fue difundido a través de redes sociales, "contribuyendo a esparcir estos estereotipos negativos, asociando una condición genética a un marco de humor inexistente, fomentando la mofa humillante".

Las ONG representativas de este sector humano, como ADEE España, Fundación Alpe Acondroplasia o plataformas como CERMI, "han advertido en numerosas ocasiones acerca de estas actividades y desde 2022 varias de estas entidades promueven un programa de mejora de la empleabilidad con el objetivo de ayudar a las personas que todavía toman parte de estos mal llamados festejos".

FFW considera "muy grave" que el propio Ayuntamiento "colaborara con este evento, contribuyendo a perpetuar estereotipos y recuerda que también solicitó a la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja la apertura de un expediente sancionador".