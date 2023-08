Deja su cargo el concejal de Deportes, Políticas Sociales y Familia de Calahorra, Félix Cristóbal

CALAHORRA (LA RIOJA), 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Políticas Sociales y Familia de Calahorra, Félix Cristóbal, ha comunicado hace unos minutos su decisión de dejar el cargo que ostenta "exclusivamente por motivos personales y familiares" y por las dificultades que ha encontrado para "lidiar con la realidad política".

Cristóbal ha comparecido en rueda de prensa a las 10 horas en la sala de comisiones acompañado por la alcaldesa y siete compañeros del Equipo de Gobierno Municipal del PP (Antonio Mazo, David Navarro, Reyes Zapata, Raquel Moral, Mario Nafría, Iván Jiménez y Mª Isabel Sáenz) para ofrecer explicaciones que no han estado exentas de emoción e incluso de lágrimas.

"Sé que a algunos les puede sorprender esta decisión por llegar tan pronto, pero creo que una vez tomada es mejor comunicarla cuanto antes por el bien de este grupo y del futuro de nuestra ciudad", ha dicho Cristóbal. Éste comunicó su decisión el lunes a la alcaldesa, Mónica Arceiz; a los miembros del Equipo de Gobierno y al equipo técnico del Ayuntamiento. A todos ellos explicó que su renuncia responde "exclusivamente a motivos personales y familiares".

Cristóbal ha destacado y agradecido "el respeto" de la alcaldesa y compañeros hacia su decisión" y ha asegurado que "desde el primer minuto no he encontrado en ellos otra cosa que respaldo, apoyo y ánimo para que continuase en mi cargo. Sin embargo -ha seguido diciendo- a veces es demasiado difícil lidiar con la realidad política y uno tiene que tomar la decisión que más ayude a su vida personal y menos perjudique al equipo por más difícil que sea".

El edil dimisionario ha comentado que la actividad política "requiere un implicación personal al cien por cien y también renunciar a una parte importante de la vida personal que en estos momentos no me quiero ni puedo permitir".

Creo que por responsabilidad con ellos y con esta ciudad, el cargo debe estar ocupado por una persona que pueda dedicarse plenamente al Gobierno", ha subrayado.

Cristóbal ha insistido en las palabras de respeto y gratitud a sus compañeros "porque me han apoyado en todo momento y estoy convencido que son el Gobierno que necesita Calahorra y muy pronto empezaremos a ver una transformación a mejor en la ciudad".

"Regresaré a mi vida particular -ha seguido diciendo- pero seguiré vinculado a estos amigos que han estado muy cerca y realmente me han apoyado en todo momento y especialmente a nuestra alcaldesa que me ha mostrado siempre todo su apoyo y nunca me ha puesto ninguna pega. El cariño y el apoyo de todo este equipo ha sido, de verdad, espectacular".

Cristóbal ha pedido "respeto a la decisión que estoy anunciando hoy", una decisión que según ha asegurado no ha sido de un día para otro: "Después de meditarlo profundamente con mis seres queridos, familia y gente cercana, lo más honesto era hacerlo ahora que la legislatura apenas ha comenzado para que mi sucesor en el cargo tenga una transición limpia y pueda aportar una visión personal en las áreas de Deporte y Políticas Sociales en la que dudo que yo pudiera ayudar".

En este sentido hay que recordar que el siguiente a Félix Cristóbal en la lista electoral del Partido Popular en las elecciones municipales era David Antoñanzas y aunque todavía no es seguro que sea éste quien sustituya a Félix Cristóbal, sí está claro que será en el próximo Pleno ordinario cuando el concejal dimisionario presente su cese de forma oficial.

No obstante, Félix Cristóbal continuará por el momento realizando sus funcionas de concejal electo, asumirá las guardias correspondientes durante las próximas fiestas patronales y según ha dicho Mónica Arceiz seguirá contando con su consejo experto en materia de Deportes.