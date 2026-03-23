Delegación y la FRM abordan la instalación de cámaras en municipios, el eclipse solar o cuestiones de tráfico

Reunión Delegación de Gobierno y FRM en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en La Rioja y la Federación Riojana de Municipios (FRM) han abordado en una jornada informativa cuestiones relacionadas con el tráfico, con la instalación de cámaras en los pueblos o cómo ir abordando el eclipse solar del 12 de agosto.

Antes de la reunión, la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y el presidente de la FRM, Jorge Loyo, han señalado que se trata de repasar los procedimientos más habituales que los municipios riojanos llevan a cabo anualmente con la Delegación de Gobierno.

Arraiz ha recordado que "desde hace un tiempo hemos venido detectando que existe una serie de necesidades por parte de los ayuntamientos respecto a trámites que tienen que hacerse habitualmente con cualquier organismo de la Administración General del Estado y hay algunas veces que estos procedimientos no quedan excesivamente claros".

De ahí, ha señalado que "se trata de aclarar dudas que tienen que ver con esos trámites más habituales que tienen que ver con la delegación de las competencias de tráfico en los ayuntamientos que pueden delegarse a la Dirección General de Tráfico y de qué manera hay que hacerlo". Todo ello, ha apuntado "también de cara también a la celebración sobre todo de las fiestas en verano con el corte de vías de comunicación en nuestra comunidad autónoma y que también deben solicitarse de determinada manera y con determinado tiempo de anticipación".

También, ha apuntado la delegada que "hay otra serie de temas que también están preocupando a los municipios y que cada vez nos están llegando más solicitudes y que tienen que ver con la instalación de cámaras de seguridad en los municipios". Por ello, hay que "explicar un poco cómo es el funcionamiento, cómo debe hacerse y poner también en contacto con aquellos organismos de la AGE, fundamentalmente con Guardia Civil y Policía Nacional, que pueden asesorar también a los municipios en esta materia".

A todo esto, ha unido la delegada "los derechos de reunión y manifestación, que todos somos conscientes de que, sobre todo en los municipios más grandes, generalmente se están produciendo estas solicitudes de reunión, de manifestación en los municipios y también nos parecía necesario explicar".

Arraiz, también, se ha referido a situaciones que "están ocurriendo también últimamente con más frecuencia de la habitual y que tiene que ver con eventos de tipo lluvias, que afectan también a los municipios y saber también cuáles son las subvenciones que, al menos a nivel estatal, existen cuando se produce un evento de estas características".

Por su parte, Loyo ha destacado que desde la Federación "lo que queremos es facilitar la gestión a nuestros alcaldes y sobre todo informarles y asesorarles para que el día a día con esas dificultades que tienen la Administración General del Estado, que parece que está muy lejos, pero que tenemos la suerte de contar con la Delegación del Gobierno, para acercar el Estado a los ayuntamientos".

Sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en los municipios, ha señalado que la FRM "tratamos de asesorarles, y contamos con la participación de la Guardia Civil que se pone a disposición de ellos para esa visita previa antes de tomar esas decisiones porque somos los propios ayuntamientos los que no queremos tampoco que sea un 'Gran Hermano'". Los alcaldes "queremos sobre todo que sirva para prevenir" y también que "nos sirva de protección".

"Hay ayuntamientos -ha recordado Loyo- que han dado ya el paso, y otros muy pequeños que económicamente tienen problemas para colocar esas cámaras", si bien "aquí lo importante es que el ciudadano pueda vivir donde quiera, en el pueblo que quiera, y sentirse igual de seguro que se pueda sentir en una ciudad".

ECLIPSE SOLAR DEL 12 DE AGOSTO

El presidente de la FRM ha manifestado que también querían abordar "el tema del eclipse solar" porque "creo que tenemos que hacer esa coordinación también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se pueda ver y disfrutar", pero también "controlar esa seguridad, porque hay que recordar que es en agosto, con el periodo de alto riesgo de incendio".

"Creo que es un trabajo de prevención y explicar a la gente que se va a poder ver en muchos sitios y no hay que salir corriendo hacia ningún lado sino que es algo que ocurre cada X años y hay que disfrutarlo, porque además en La Rioja se va a poner ver bien", ha concluido Loyo.

En este sentido, Arraiz ha avanzado que es un asunto que se está coordinando también con el Gobierno riojano, ya que "nos pusimos en contacto hace ya un tiempo para tratar de determinar un poco cómo organizar todo esto; porque es cierto que es un evento que a nivel mundial va a tener muchísima repercusión, ya que hay que tener en cuenta que eclipses de mucha menor envergadura que se han producido en otros países, en otro momento han provocado mucho movimiento de personas y de ciudadanos para este evento".

Además, la delegada del Gobierno ha apuntado que "coincide en una época del año donde en La Rioja y en casi toda España, hay muchísimas fiestas, o sea, que coinciden varios eventos multitudinarios que a nosotros nos preocupan".

No obstante, ha insistido en que "se está coordinando con el Gobierno de La Rioja y también con la Federación Riojana de Municipios". "Nosotros tratamos sobre todo es de coordinar y organizar con Guardia Civil y Policía Nacional todo lo que tiene que ver con movilidad y seguridad y además también estamos hablando de un momento donde podemos estar en situación complicado en materia de incendios y todo esto hay que tenerlo muy en cuenta", ha finalizado Arraiz.