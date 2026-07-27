La delegada del Gobierno en La Rioja lamenta "las cifras realmente insoportables" de violencia de género en nuestro país

La delegada del Gobierno en La Rioja lamenta "las cifras realmente insoportables" de violencia de género de nuestro país - EUROPA PRESS

Nuestra ccaa cuenta, a día de hoy, con 915 casos activos, 17 en riesgo alto LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes institucionales han vuelto a salir a la calle este lunes para mostrar su extrema repulsa a la violencia de género y rendir homenaje a las últimas cuatro víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país las pasadas semanas. "Cifras realmente insoportables en una sociedad avanzada como la nuestra".

Así de contundente se ha mostrado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, tras participar en el minuto de silencio convocado frente a la Delegación de Gobierno y recordar a María Celestina asesinada en Málaga, Aisha en Sevilla La Nueva, María en Antequera y Rossana Katherine, en la provincia de Toledo.

Arraiz ha recordado que, en lo que va de año, ya han sido asesinadas 31 mujeres en nuestro país.

Ante estos hechos, Arraiz ha pedido "responsabilidad social e institucional" para acabar con estos asesinatos "que no se pueden permitir".

PROTECCIÓN

Ha vuelto a animar a las mujeres que lamentablemente se encuentran en esta situación a que sigan confiando en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Toda mujer que se sienta víctima de una situación de maltrato del tipo que sea, le pido que confíe en Guardia Civil, en la Policía Nacional y en todos los servicios que prestamos de protección a las mujeres".

Además ha añadido la importancia de que la sociedad también se involucre. "Que no se permita tampoco por sus entornos situaciones de violencia que puedan derivar al final en datos tan lamentables como los que hoy estamos condenando".

La violencia de género "no entiende de capa social, está en todos los estratos de la sociedad, en todas las edades... y hay que seguir alentando a todas las instituciones a seguir trabajando".

915 CASOS ACTIVOS EN LA RIOJA

En estos momentos, La Rioja cuenta con 915 casos activos de mujeres que sufren violencia de género, 17 de las cuales están en riesgo alto. Nuestro fin -prosigue Arraiz- es "animar a que sigan denunciando porque hay recursos para poder protegerlas".