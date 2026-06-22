Desactivada la situación operativa de nivel 1 en La Rioja, tras el cese de los incendios agrarios

Imagen del fuego anoche en Santo Domingo - BOMBEROS FORESTALES DE LA RIOJA X

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CECOP SOS Rioja ha informado de que queda desactivada la situación operativa de nivel 1 en La Rioja, debido al cese de los incendios agrarios que estaban en gestión.

Según el Plan Terrotorial de Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR), desde el CECOP SOS-Rioja se activó ayer tarde el nivel 1 de emergencia, por varios fuegos agrarios que se habían desencadenado en la región.

Uno de ellos, en la zona de Ribafrecha, fue el más serio, ya que se fue desplazando hacia zonas habitadas en La Unión de los Tres Ejércitos, donde se llegó a desalojar a varias personas.

El fuego se dio por controlado ya ayer tarde, tras haber quemado unas 63 hectáreas de cereal y pinares.

Además, ya por la noche, sobre las 23,37 horas, varios particulares informaron al Centro Coordinador de Emergencias del incendio de una finca agraria en el término municipal de Santo Domingo de la Calzada.

Desde SOS Rioja se informó a Guardia Civil y se movilizaron a Bomberos del CEIS Rioja.

Tras la actuación de los recursos intervinientes, los bomberos informaron de que el incendio ha afectado a aproximadamente tres hectáreas de terreno agrario. No se han registrado daños personales.