Desactivado la situación operativa de nivel 1 PLATERCAR en Nalda por el derrumbe de un muro en una urbanización

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LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Según el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR), desde el CECOP SOS-Rioja se ha desactivado la situación operativa de Nivel 1 en Nalda. Situación que se puso en marcha ante el riesgo para viviendas por desprendimiento de muro en la urbanización 'Torresolano'.

La dirección de la emergencia pasa a ser competencia del Ayuntamento de Nalda.

Durante la evolución de la emergencia se han desplazado al lugar Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Guardia Civil, Alcaldesa y corporación municipal del Ayuntamiento de Nalda, Arquitecto municipal, Técnicos de Protección Civil del Gobierno de La Rioja, la ERIE Psicosocial del Gobierno de La Rioja, personal de la Dirección General de Infraestructuras, los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, Cruz Roja Española, Técnico de Gas Natural e Iberdrola y miembros de empresas privadas de ingeniería